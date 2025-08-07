بعد الكشف عن المرشحين.. موعد حفل الكرة الذهبية 2025

خبرني - أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025.

وشهدت القائمة وجود 30 لاعبا، بينهم نجميا عربيين هما المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والمصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

وقدم الثنائي أداء مميزا مع فريقيهما خلال الموسم المنصرم، حيث توج حكيمي بالثلاثية التاريخية (الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا) مع سان جيرمان، الذي أحرز معه أيضا المركز الثاني ببطولة كأس العالم للأندية، التي اختتمت في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

في المقابل، لعب صلاح دورا أساسيا في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" للمرة الـ20 في تاريخه، ليعادل الرقم القياسي لأكثر الأندية فوزا بالمسابقة العريقة مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

كما توج صلاح بجائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب البريطانية، عقب تسجيله 29 هدفا بالبطولة، كما فاز بجائزة أفضل صانع للأهداف في المسابقة، بعدما قدم 18 تمريرة حاسمة لزملائه.

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2025

الفرنسي عثمان ديمبلي - باريس سان جيرمان

الإنجليزي جود بيلينغهام - ريال مدريد

الفرنسي ديزيري دوي - باريس سان جيرمان

الإيطالي جيانلويجي دوناروما - باريس سان جيرمان

الهولندي دينزل دومفريس - إنتر ميلان

الغيني سيرهو غيراسي - بروسيا دورتموند

النرويجي إيرلينغ هالاند - مانشستر سيتي

السويدي فيكتور غيوكيريس - أرسنال (سبورتنغ لشبونة في الموسم الماضي)

المغربي أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

الإنجليزي هاري كين - بايرن ميونخ

الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا - باريس سان جيرمان

البولندي روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر - ليفربول

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

الاسكتلندي سكوت مكتوميناي - نابولي

الفرنسي كيليان مبابي - ريال مدريد

البرتغالي نونو مينديز - باريس سان جيرمان

البرتغالي جواو نيفيز - باريس سان جيرمان

الإسباني بيدري - برشلونة

الإنجليزي كول بالمر - تشيلسي

الفرنسي مايكل أوليز - بايرن ميونخ

البرازيلي رافينيا - برشلونة

الإنجليزي ديكلان رايس - أرسنال

الإسباني فابيان رويز - باريس سان جيرمان

الهولندي فيرجيل فان دايك - ليفربول

البرازيلي فينيسيوس - ريال مدريد

المصري محمد صلاح - ليفربول

الألماني فلوريان فيرتز - ليفربول (باير ليفركوزن في الموسم الماضي)

البرتغالي فيتينا - باريس سان جيرمان

الإسباني لامين يامال - برشلونة