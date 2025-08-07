خطبة الجمعة العلاقة بين الزوجين مبنية على الحب والعطف قوامها الكرامة والبذل والعطاء



عقد الزواج مقاصده سامية وغاياته مباركة فيه المودة والرحمة والسكن بين الزوجين إذا اجتهد الزوجان ببذل الأسباب في الإصلاح ولم تستقر لهم الحياة الزوجية وكان لابد من الفراق فليكن بالمعروف والإحسان



أسامة أبو السعود

أكدت خطبة الجمعة المعممة على مختلف مساجد البلاد ان الزواج عهد وثيق لما فيه من حق الصحبة والعشرة، ووصفه بالغلظة لقوته وعظمته، لأن المرأة صارت بهذا العقد حلالا لزوجها، ونتج عن هذا العقد حقوق والتزامات على الزوجين، وترتب على عقد النكاح مسؤولية عظيمة وغاية من أسمى الغايات وهي تكوين الأسرة، ورعاية الأبناء، وبناء المجتمع المسلم الذي يمتثل أمر الله، ويقوم بنشر دين الله.

واوضحت الخطبة التي أعدتها لجنة إعداد الخطبة النموذجية لصلاة الجمعة بقطاع المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية بعنوان «الميثاق الغليظ» أن عقد الزواج مقاصده سامية وغاياته مباركة، فيه المودة والرحمة والسكن بين الزوجين: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) [الروم:21].

وشبه الله سبحانه وتعالى العلاقة بين الزوجين باللباس، قال - جل وعلا: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ( فكل واحد من الزوجين ستر لصاحبه لما بينهما من القرب والستر، فمن تأمل هذه المعاني وهذا الوصف القرآني البديع أدرك أن العلاقة بين الزوجين ليست علاقة مجردة لإشباع الرغبات بل علاقة مبنية على الحب والعطف، قوامها الكرامة والبذل والعطاء، تحوطها وتحفها من جوانبها الرأفة والرحمة.

وأكدت ان عقد يبنى على هذه المقاصد والغايات حري أن تعظم حقوقه ويقام بواجباته أتم القيام امتثالا لأمر الله، واحتسابا للأجر والثواب، ورعاية للوفاء بالعقد والميثاق.

وفيما يلي تفاصيل الخطبة.

‏‎الحمد لله العزيز الوهاب الذي خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، فهو جل وعلا - أهل الثناء والمجد، المتفضل على عباده بنعمه التي لا تحصى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) [النحل: 18]، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكريم الجواد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه بالهدى والرشاد، والدعوة إلى سبيل الحق المبين، والصراط المستقيم، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

‏‎أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

فاتقوا الله - عباد الله - واعلموا أنكم إليه راجعون: (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون)[البقرة: 281].

معاشر المسلمين:

أوجد الله عباده من العدم، وخلقهم لعبادته وحده لا شريك له: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات: 56]، وجعل العلاقة بين الذكر والأنثى سبب الإيجاد والخلق لبني آدم: (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات) [النحل: 72]، فشرع الله عقد النكاح بين الرجل والمرأة، ووصفه بالميثاق الغليظ، (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) [النساء: 21]، فهذا الميثاق الغليظ: هوما أخذ للمرأة على زوجها عند عقد النكاح على إمساكها بمعروف، أو تسريحها بإحسان، عن جابر الله في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أنه قال: «فاتقوا الله في النساء. فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله» [رواه مسلم]، فالزواج عهد وثيق لما فيه من حق الصحبة والعشرة، ووصفه بالغلظة لقوته وعظمته، لأن المرأة صارت بهذا العقد حلالا لزوجها، ونتج عن هذا العقد حقوق والتزامات على الزوجين، وترتب على عقد النكاح مسؤولية عظيمة وغاية من أسمى الغايات، تكوين الأسرة، ورعاية الأبناء، وبناء المجتمع المسلم الذي يمتثل أمر الله، ويقوم بنشر دين الله.

‏‎عباد الله:

إن عقد الزواج مقاصده سامية وغاياته مباركة، فيه المودة والرحمة والسكن بين الزوجين: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) [الروم:21]، وشبه الله العلاقة بين الزوجين باللباس، قال ـ جل وعلا: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴾ [البقرة: 187]، فكل واحد من الزوجين ستر لصاحبه لما بينهما من القرب والستر، فمن تأمل هذه المعاني وهذا الوصف القرآني البديع أدرك أن العلاقة بين الزوجين ليست علاقة مجردة لإشباع الرغبات بل علاقة مبنية على الحب والعطف، قوامها الكرامة والبذل والعطاء، تحوطها وتحفها من جوانبها الرأفة والرحمة، فعقد يبنى على هذه المقاصد والغايات حري أن تعظم حقوقه ويقام بواجباته أتم القيام امتثالا لأمر الله، واحتسابا للأجر والثواب، ورعاية للوفاء بالعقد والميثاق: يأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود) [المائدة: 6]، وعن عقبة بن عامر الجهني صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى بها: ما استحللتم به الفروج»[رواه البخاري ومسلم].

‏‎أيها المؤمنون:

إن من عناية الإسلام بعقد الزواج: أن جعل لهذا العقد مقدمات تمهد لتلك الحياة الزوجية، وذلك الميثاق الغليظ، فتشرع الخطبة مقدمة لعقد النكاح وإيذانا ببدء العلاقة بين الزوجين، يتحرى فيها الزوج اختيار ذات الدين والخلق ممتثلا وصية النبي الكريم، فعن أبي هريرة الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» [رواه البخاري ومسلم].

فعقد فيه هذه المقومات النبيلة وتلك الخصال الحميدة جدير أن يحفظ ويصان، ويقام بحقوقه خير قيام، فتكون به الحياة سعيدة والبيوت آمنة مطمئنة، يؤدي فيه الزوجان الحقوق الواجبة عليهما، قائمين فيما بينهما بالمعاشرة بالمعروف امتثالا لأمره - جل وعلا: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء: 19]، بطيب الأقوال، وحسن الأفعال، وجمال الهيئات، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله، فكان صلوات ربي وسلامه عليه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله، ويتلطف بهم، ويوسع عليهم بالنفقة، فلنا به الأسوة الحسنة، (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) [الأحزاب: 21].

وخير النساء هي التي تقوم بحقوق زوجها وتطيعه بالمعروف فعن أبي هريرة لله قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال: «التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره» [رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني].

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول ما تسمعون.

وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

‏‎الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه.

أما بعد:

فاتقوا الله - عباد الله - حق التقوى، واعلموا أنه من اتقى الله وقاه، ومن لاذ به حفظه وحماه.

معاشر المسلمين:

إن الحياة الزوجية قد يشوبها شيء من المنفصات والمكدرات، فإن كان بين الزوجين أمر من ذلك، فليحرصوا على إصلاحه فيما بينهما، فإن أرادا إصلاحا وفقهم الله للخير والألفة، تسليما لأمر الله وحكمته، (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) [النساء: 35]، وقد يكون بين الزوجين من الجفاء وعدم الألفة فيصبران على ذلك، فيبدلهما الله خيرا، فيكون التوفيق والسعادة في الصبر: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) [النساء: 19]، وعن أبي هريرة لله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال: غيره» [رواه مسلم].

فإذا استقامت الحياة الزوجية واستقرت الأسرة المسلمة، فلا يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها، وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك، عن ثوبان له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» [رواه أبو داود والترمذي وحسنه].

أيها المؤمنون:

إذا اجتهد الزوجان ببذل الأسباب في الإصلاح، ولم تستقر لهم الحياة الزوجية، وكان لابد من الفراق، فليكن الفراق بالمعروف والإحسان، (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا) [البقرة: 231]، فيكون الطلاق بالصفة التي جاء بها القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فتكون طلقة واحدة رجعية، في طهر لا في حيض، طهر لم يمسها فيه، فهذا هو طلاق السنة، وسوى هذه الصفة يكون الطلاق بدعيا يأثم المطلق به، وتلزم المرأة بعد الطلاق بيت زوجها، (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) [الطلاق: 1]، والقصد من هذه الصفة في الطلاق: الإحسان وعدم قطع الأسباب لرجوع الزوج، لأن المطلقة الرجعية زوجة له ما لم تنقض عدتها، فإن كانت في بيته وقريبة منه، فلعله يراجع نفسه وتكون له فرصة باستمرار الحياة الزوجية، فقد يستعجل الإنسان ثم يندم في الفراق، فمن اتبع السنة وامتثل أمر ربه وفق للخير والإصلاح.

اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم ربنا ألهمنا شكر نعمتك، ودوام عافيتك، وجنبنا فجاءة نقمتك وجميع سخطك، وبارك اللهم لنا في أوقاتنا وأموالنا، وأولادنا وأزواجنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل عملهما في رضاك، وألبسهما ثوب الصحة والعافية والإيمان، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.