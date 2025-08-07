  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
Github تكشف بالخطأ عن مواصفات GPT-5 قبل الإعلان الرسمي

2025-08-07 08:10:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في خطوة غير مقصودة، كشفت منصة "GitHub" عن تفاصيل الجيل الجديد من نماذج الذكاء الاصطناعي "GPT-5" من شركة "OpenAI"، قبل الإعلان الرسمي المرتقب اليوم الخميس.


وذكر منشور تم حذفه لاحقًا أن GPT-5 سيتوفر بأربعة إصدارات مختلفة، تشمل:
GPT-5: للمهام المعقدة والاستدلال متعدد الخطوات.
GPT-5-mini: نسخة خفيفة للتطبيقات منخفضة التكلفة.
GPT-5-nano: مصمم للاستجابة السريعة والمهام الفورية.
GPT-chat: مخصص للمحادثات المتقدمة متعددة الوسائط.


وبحسب النسخة المؤرشفة من المدونة، يتميز GPT-5 بـ "تحسينات كبيرة في جودة الكود وتجربة المستخدم"، بالإضافة إلى "قدرات وكيلة محسّنة" للتعامل مع مهام برمجة معقدة بأقل توجيه.


وتأتي هذه التسريبات قبيل الإعلان الرسمي الذي روّجت له "OpenAI" في وقت سابق، ما يعزز التوقعات بكشف مرتقب عن نموذج الذكاء الاصطناعي الأبرز لهذا العام.

العربية

