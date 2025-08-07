  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الميداني الأردني جنوب غزة/7 يجري عمليات جراحية نوعية لأطفال من 3 أشهر إلى 3 أعوام

2025-08-07 08:10:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /7، عدد من العمليات الجراحية النوعية لأطفال يعانون من تشوهات خَلقية في سقف الحلق وشق الشفة الأرنبية لأطفال من (3) أشهر الى(3) أعوام.


وقال قائد قوة المستشفى: إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بتقديم أفضل الخدمات الطبية والإنسانية للأهل في قطاع غزة، أجرت الطواقم الطبية عمليات جراحية نوعية من خلال كوادر طبية وتمريضية متخصصة من ذوي الخبرات والكفاءات"


وبيّن اختصاصي أول جراحة الوجه والفكين، أن الأطفال يعانون من سوء التغذية وعدم القدرة على البلع واعتمادهم الكامل على مادة الحليب الصناعي مما يشكل عبء كبيرا على الأهل، كما ساهم حرمانهم من تلقي العلاج في الأعمار المناسبة في ظل عدم وجود كوادر متخصصة لمثل هذه الحالات المعقدة، مضيفاً أنه تم تدريب أطباء من مجمع ناصر الطبي داخل غرفة عمليات المستشفى بهدف التعامل مع مثل هذه الحالات مستقبلاً.

