الميداني الأردني جنوب غزة/7 يجري عمليات جراحية نوعية لأطفال من 3 أشهر إلى 3 أعوام

الميداني الأردني جنوب غزة/7 يجري عمليات جراحية نوعية لأطفال من 3 أشهر إلى 3 أعوام
وقال قائد قوة المستشفى: إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بتقديم أفضل الخدمات الطبية والإنسانية للأهل في قطاع غزة، أجرت الطواقم الطبية عمليات جراحية نوعية من خلال كوادر طبية وتمريضية متخصصة من ذوي الخبرات والكفاءات"
وبيّن اختصاصي أول جراحة الوجه والفكين، أن الأطفال يعانون من سوء التغذية وعدم القدرة على البلع واعتمادهم الكامل على مادة الحليب الصناعي مما يشكل عبء كبيرا على الأهل، كما ساهم حرمانهم من تلقي العلاج في الأعمار المناسبة في ظل عدم وجود كوادر متخصصة لمثل هذه الحالات المعقدة، مضيفاً أنه تم تدريب أطباء من مجمع ناصر الطبي داخل غرفة عمليات المستشفى بهدف التعامل مع مثل هذه الحالات مستقبلاً.
