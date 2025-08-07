  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الفيصلي وشباب الأردن يلتقيان السلط والرمثا بدوري المحترفين غدا

2025-08-07 05:07:52
عمان 7 آب (بترا) - يلتقي فريقا الفيصلي والسلط عند الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة من مساء يوم غد الجمعة، على ستاد عمان، في مباراة قوية في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة القدم.
كما يلتقي شباب الأردن مع الرمثا عند الساعة السادسة من مساء يوم غد على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، في إطار منافسات البطولة.
وتُختتم الجولة السبت، بلقاء السرحان مع الوحدات عند السادسة مساء على ستاد الحسن، فيما يواجه الجزيرة فريق الحسين عند الـ 8:45 مساء على ستاد عمان الدولي.
يشار إلى أن مباريات الجولة الثانية تبدأ اليوم بلقاء الأهلي مع البقعة على ستاد الملك عبدالله الثاني عند السابعة والنصف مساء.
وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من ثلاث مراحل، بحيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط مع نهاية المراحل الثلاث، فيما يهبط آخر فريقين على سلم الترتيب إلى دوري الدرجة الأولى.

