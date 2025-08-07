الفيصلي وشباب الأردن يلتقيان السلط والرمثا بدوري المحترفين غدا

403
الفيصلي وشباب الأردن يلتقيان السلط والرمثا بدوري المحترفين غدا
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 7 آب (بترا) - يلتقي فريقا الفيصلي والسلط عند الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة من مساء يوم غد الجمعة، على ستاد عمان، في مباراة قوية في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة القدم.
كما يلتقي شباب الأردن مع الرمثا عند الساعة السادسة من مساء يوم غد على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، في إطار منافسات البطولة.
وتُختتم الجولة السبت، بلقاء السرحان مع الوحدات عند السادسة مساء على ستاد الحسن، فيما يواجه الجزيرة فريق الحسين عند الـ 8:45 مساء على ستاد عمان الدولي.
يشار إلى أن مباريات الجولة الثانية تبدأ اليوم بلقاء الأهلي مع البقعة على ستاد الملك عبدالله الثاني عند السابعة والنصف مساء.
وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من ثلاث مراحل، بحيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط مع نهاية المراحل الثلاث، فيما يهبط آخر فريقين على سلم الترتيب إلى دوري الدرجة الأولى.
