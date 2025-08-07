الزراعة: تحديد قيمة دعم فائض إنتاج البندورة وآلية الصرف خلال الأيام المقبلة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 7 آب (بترا)- قالت وزارة الزراعة، إنه خلال الأيام المقبلة، سيتم العمل على تحديد قيمة الدعم الذي سيتم دفعه مقابل كل طن من البندورة يتم توريده إلى المصانع المحلية وآلية الصرف، بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن تحقيق الأثر المطلوب بأعلى درجات الشفافية والعدالة.

وأوضحت الوزرة في بيان اليوم الخميس، أن هذا الدعم سيصرف بشكل مباشر بهدف تشجيع المصانع على شراء كميات أكبر من الإنتاج المحلي.

وأضافت، إن هذه الخطوة تأتي استجابة لتحديات موسمية يواجهها مزارعو البندورة، خصوصا في فترات وفرة الإنتاج التي تؤدي إلى انخفاض الأسعار وتكبد المزارعين خسائر كبيرة.

وشددت على أن دعم التصنيع المحلي للبندورة سيسهم في امتصاص الفائض من الإنتاج وتوفير منفذ تسويقي مستدام للمزارعين، ما ينعكس إيجابا على استقرار دخلهم واستمرارية زراعتهم.

وأشارت الى أن القرار ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني التي باتت تعد من النماذج الرائدة على مستوى الإقليم، لما تتضمنه من سياسات تكاملية تشمل دعم الإنتاج وتحسين سلاسل القيمة وتشجيع التصنيع الغذائي المحلي.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على قيام وزارة الزراعة بتخصيص دعم لتصنيع رب البندورة وتكليف وزير الزراعة بتحديد قيمة المبالغ التي سيتم دفعها مقابل كل طن من البندورة يتم توريده للمصانع.

