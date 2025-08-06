الإطفاء تغلق 161 منشأة إداريا وتنذر أخرى لمخالفة اشتراطات الوقاية من الحريق

الإطفاء تغلق 161 منشأة إداريا وتنذر أخرى لمخالفة اشتراطات الوقاية من الحريق
محمد الجلاهمة
نفذت قوة الإطفاء العام مساء الثلاثاء حملة تفتيشية في منطقة الشويخ الصناعية 2، حيث أسفرت الحملة عن إغلاق 161 من المنشآت والمحلات الصناعية إداريا، وخلال الحملة تم تحرير 221 إخطارا وإنذارا لمنشآت أخرى، بسبب عدم استيفائها للاشتراطات الخاصة بقوة الإطفاء العام بالإضافة إلى اشتراطات الجهات الأخرى.
وذكرت «قوة الإطفاء» في بيان صادر عنها أن الحملة التي امتدت لساعات جاءت بالتعاون مع عدة جهات حكومية، وهي وزارة الكهرباء والماء ووزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى رصد المباني والمنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
نهر الفرات.. ما قصة جبل الذهب الذي ظهر به؟-فيديو
184 مليون درهم أرباح "برجيل القابضة" في النصف الأول
الحبتور للسيارات تطرح عرض الـ"خمس نجوم" لتملك أحد طرازات ميتسوبيشي حتى نهاية أغسطس
اليوم.. حمزة نمرة يحيي حفلا غنائيا على المسرح الروماني
زياد رحباني بدلا من حافظ الاسد في بيروت
الوطني يقدم 10% استردادا نقديا على حجوزات شركات الطيران وفنادق ماريوت Bonvoy