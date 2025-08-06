  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الإطفاء تغلق 161 منشأة إداريا وتنذر أخرى لمخالفة اشتراطات الوقاية من الحريق

2025-08-06 11:17:47
محمد الجلاهمة
نفذت قوة الإطفاء العام مساء الثلاثاء حملة تفتيشية في منطقة الشويخ الصناعية 2، حيث أسفرت الحملة عن إغلاق 161 من المنشآت والمحلات الصناعية إداريا، وخلال الحملة تم تحرير 221 إخطارا وإنذارا لمنشآت أخرى، بسبب عدم استيفائها للاشتراطات الخاصة بقوة الإطفاء العام بالإضافة إلى اشتراطات الجهات الأخرى.
وذكرت «قوة الإطفاء» في بيان صادر عنها أن الحملة التي امتدت لساعات جاءت بالتعاون مع عدة جهات حكومية، وهي وزارة الكهرباء والماء ووزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى رصد المباني والمنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

