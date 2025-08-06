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بالتنسيق مع الأردن .. هولندا تسقط مساعدات يومياً لأهالي القطاع

بالتنسيق مع الأردن .. هولندا تسقط مساعدات يومياً لأهالي القطاع

2025-08-06 03:13:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس وزراء هولندا، ديك شوف، عن تقديم 1.5 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لغزة.
وقالت السفارة الهولندية في عمّان، عبر بيان، إن المبلغ سيُخصَّص لدعم ممر الأردن البري ومتابعة المساعدات في غزة من خلال الأمم المتحدة، في إطار الجهود الأوسع التي تبذلها مملكة هولندا لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما أعلنت الحكومة الهولندية عن تقديم مبلغ إضافي قدره 3 ملايين يورو إلى الصليب الأحمر الهولندي، دعماً لجهود جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القطاع.
وأعرب رئيس الوزراء الهولندي عن بالغ تقديره للدور الريادي الذي تضطلع به الأردن في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولا سيّما تنسيقها لعملية الجسر الجوي.
وقال البيان: تنضم هولندا مجدداً إلى التحالف الدولي الهادف إلى إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان قطاع غزة عبر عمليات الإسقاط الجوي، وقد قامت وزارة الدفاع الهولندية اليوم بنشر طائرة نقل من طراز C-130 مع طاقمها إلى الأردن.
وأضاف: تعمل هولندا، بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة الأردنية وشركائها الأوروبيين والعرب والدوليين، على تنفيذ عملية إسقاط جوي يومياً لمدة أسبوعين، بما يعادل 16 طناً من المواد الغذائية والإمدادات الطبية العاجلة يومياً.
وتُجدّد هولندا دعوتها إلى وقف فوري للحرب في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج عن جميع المحتجزين.
وزاد: منذ اندلاع الحرب، خصّصت الحكومة الهولندية مبلغ 86.2 مليون يورو كمساعدات إنسانية موجهة لغزة، بالإضافة إلى المساهمات الإنسانية غير المخصصة التي تقدّمها هولندا لمنظمات متعددة، والتي يمكن استخدامها لمساعدة أهالي قطاع غزة.

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