طفلة داخل حقيبة... واقعة غريبة تهز نيوزيلندا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوقفت الشرطة النيوزيلندية امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا بعد ضبطها وهي تنقل طفلة تبلغ من العمر عامين داخل حقيبة سفر على متن حافلة في منطقة نورثلاند شمال البلاد، في واقعة أثارت صدمة واسعة.



وبحسب صحيفة New Zealand Herald، اشتبه سائق الحافلة بوجود أمر مريب أثناء توقف المركبة في بلدة كايفاكي، بعدما لاحظ حركة غير طبيعية داخل إحدى الحقائب الموضوعة في صندوق الأمتعة. وعند فتح الحقيبة بناءً على طلب السائق، تم العثور على الطفلة بداخلها.



وقال المفتش سايمون هاريسون إن الطفلة كانت تعاني من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، لكنها لم تتعرض لأذى جسدي ظاهر، وتم نقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.



ووجّهت للمرأة تهمة إساءة معاملة طفل، بينما لا تزال التحقيقات جارية، وسط احتمال توجيه اتهامات إضافية لاحقًا.

روسيا اليوم