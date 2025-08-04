طفلة داخل حقيبة... واقعة غريبة تهز نيوزيلندا
وبحسب صحيفة New Zealand Herald، اشتبه سائق الحافلة بوجود أمر مريب أثناء توقف المركبة في بلدة كايفاكي، بعدما لاحظ حركة غير طبيعية داخل إحدى الحقائب الموضوعة في صندوق الأمتعة. وعند فتح الحقيبة بناءً على طلب السائق، تم العثور على الطفلة بداخلها.
وقال المفتش سايمون هاريسون إن الطفلة كانت تعاني من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، لكنها لم تتعرض لأذى جسدي ظاهر، وتم نقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.
ووجّهت للمرأة تهمة إساءة معاملة طفل، بينما لا تزال التحقيقات جارية، وسط احتمال توجيه اتهامات إضافية لاحقًا.
روسيا اليوم
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