"الأوراق المالية والسلع" تعد 4 تشريعات تعزز الشفافية وحماية المستثمرين

MENAFN - Al-Bayan) "> كشف وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة تعمل حالياً على دراسة وإعداد أربعة مشاريع تنظيمية ((تشريعات))، تهدف إلى رفع مستوى تنافسية الأسواق المالية، وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين.

وأفاد العوضي، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات ((وام))، بأن التشريعات التي تعمل عليها الهيئة تشمل تنظيم منصات تداول أرصدة الكربون، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى دعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني، حيث ستتولى الهيئة وضع متطلبات ترخيص وعمل هذه المنصات، على أن يتولى مشغلو هذه المنصات وضع القواعد التشغيلية لها.

وأضاف أن الهيئة تعمل على الانتهاء من إعداد مسودة تنظيم صكوك التجزئة، والتي تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين، من خلال تمكينهم من الدخول إلى سوق السندات والصكوك عبر أدوات استثمارية مجزأة، مع ضمان حماية حقوقهم ضمن إطار تنظيمي متكامل، ما يسهم في تعزيز السيولة وتوسيع الشمول المالي.

وأوضح العوضي أن الهيئة تعمل على تحديث قانون هيئة سوق المال وتنظيم القطاع المالي، لتوسيع صلاحيات الهيئة بما يمكنها من مواكبة الأنشطة المالية الحديثة، وتفعيل آليات رقابية متقدمة للتعامل مع المخاطر وحماية المستثمرين.

كما تشمل التشريعات، التي تقوم الهيئة بالعمل عليها حالياً، تشريعاً خاصاً بتقسيم الشركات المساهمة العامة، والذي سيتيح مزيداً من المرونة في هيكلة الشركات، وتعزيز كفاءة أدائها.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد وافق في اجتماعه الأخير علي اعتماد إطار تنظيمي متكامل لتنظيم ((الشهرة)) وتقييمها في الشركات المساهمة العامة، باعتبارها أحد الأصول غير الملموسة، التي تشمل قوة العلامة التجارية وسمعة الشركة.

ويهدف القرار إلى تعزيز الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية، وتحديد أسس واضحة للتقييم تدعم مجالس الإدارة ولجان التدقيق والمدققين الخارجيين في أداء التزاماتهم المرتبطة بالتقييم، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين.

وأكد سعادة وليد العوضي أن هذه الحزمة من المشاريع تستهدف تعزيز كفاءه الأسواق المالية في الدولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات المالية، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً رائداً، يجمع بين الكفاءة والموثوقية والنمو المستدام.

وأوضح أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية تطوير بيئة تشريعية داعمة للابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة وحماية حقوق المستثمرين، ودفع أجندة الدولة في مجالات الاستدامة والشمول المالي، وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ مستهدفات ((رؤية نحن الإمارات 2031))، واستراتيجية الدولة للتحول نحو اقتصاد معرفي متقدم ومستدام.

كما أكد أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز مكانة الإمارات في مجال التمويل المستدام، من خلال إصدار إطار تنظيمي شامل للسندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة، يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويلزم المصدرين بتوجيه العائدات نحو مشاريع بيئية مستدامة مثل: إزالة الكربون، والطاقة الجديدة والمتجددة، والحد من التلوث، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز الاقتصاد الدائري.

وأوضح أن الهيئة تشترط على الجهات المصدرة إعداد تقارير دورية نصف سنوية، توضح آليات استخدام العائدات والأثر البيئي للمشاريع، وتلزم بتوفير آليات تضمن التزام الإصدارات بالمعايير البيئية، إضافة إلى الإفصاح عبر المواقع الإلكترونية والأسواق المالية بما يعزز مستويات الشفافية والامتثال.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت قراراً بتمديد إعفاء الشركات الراغبة في إدراج السندات والصكوك الخضراء من رسوم التسجيل، ما أسهم في رفع وتيرة الإقبال على هذه الإصدارات، إذ بلغ حجم الإصدارات المسجلة لغرض الإدراج 5.5 مليارات درهم خلال العام.

هذا وقد وافقت الهيئة على تسجيل 11 إصداراً من السندات والصكوك الخضراء، منذ بدء تطبيق التنظيم، بإجمالي قيمة نحو 24.6 مليار درهم، في حين بلغت القيمة الإجمالية للإصدارات المحلية والدولية المرتبطة بالاستدامة 8.7 مليارات دولار، منها 6.7 مليارات دولار مدرجة في الأسواق المحلية والدولية.

وتقديراً لريادتها في هذا المجال، حصلت الهيئة على ((علامة عام الاستدامة: قول وفعل))، تأكيداً على التزامها بترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، وتعزيز الثقافة البيئية في القطاع المالي.

وشدد العوضي على أهمية التحول الرقمي ركيزة أساسية في تطوير الأسواق المالية، حيث أطلقت الهيئة خلال العام الجاري عدة مشاريع تنظيمية مبتكرة لتعزيز كفاءة وشفافية الأسواق المالية، ومنها على سبيل المثال الأوراق المالية الرمزية وعقود السلع الرمزية، والتي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية.

كما أصدرت الهيئة أيضاً خدمة المستشار الآلي ((Robo Advisory))، الذي يتيح للشركات المرخصة تقديم توصيات استثمارية مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي وخوارزميات تحليل البيانات، ضمن إطار رقابي يضمن الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

وأوضح أن هذه الخدمة تمثل تحولاً جذرياً في إدارة المحافظ الاستثمارية، حيث تتيح للمستثمرين الدخول إلى الأسواق استناداً إلى قرارات مدروسة، مدعومة بالتحليل الرقمي وطبقاً لمستويات تقبل المخاطر والأهداف المالية للمستثمرين.

كذلك أطلقت الهيئة مبادرة غير مسبوقة في المنطقة لتنظيم نشاط المؤثرين الماليين ((Finfluencers))، وهي خطوة استراتيجية لضبط المحتوى المالي الرقمي ، وضمان مصداقية التوصيات المقدمة عبر المنصات الإعلامية.

وتتيح المبادرة للأفراد المقيمين الحصول على اعتماد رسمي من الهيئة يخولهم تقديم تحليلات مالية أو استثمارية، ضمن ضوابط تنظيمية، وأقرت الهيئة حزمة من الحوافز الداعمة لمزاولة الأنشطة المالية الرقمية، تشمل إعفاء المتقدمين من رسوم التسجيل والتجديد، وتكاليف الاستشارات القانونية المرتبطة بالخدمة لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار دعم التوجه نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، وتشجيع الابتكار.

وأكد أن كل المبادرات التي تتبناها الهيئة تسعى من خلالها إلى تعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، مع تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية، التي تستجيب لاحتياجات مختلف أنواع المستثمرين.

كما أكد العوضي حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين دعم الابتكار والمحافظة على الاستقرار المالي وحماية المستثمرين، ما يرسخ مكانة الإمارات محوراً استراتيجياً رائداً في الأسواق المالية الدولية.