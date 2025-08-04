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رسم الحواجب.. السر وراء إطلالة مثالية وجذابة

رسم الحواجب.. السر وراء إطلالة مثالية وجذابة

2025-08-04 08:09:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصبح رسم الحواجب من أساسيات جمال المرأة في السنوات الأخيرة، حيث يضفي على الوجه توازنًا ويبرز الملامح بطريقة طبيعية أو دراماتيكية حسب الرغبة.


تعتمد طرق رسم الحواجب على استخدام تقنيات متعددة مثل:
التحديد بالقلم أو البودرة لتعبئة الفراغات.
الميكروبليدنج: تقنية وشم شبه دائمة لرسم شعرات دقيقة تشبه الطبيعية.
التاتو الدائم أو شبه الدائم لتثبيت شكل الحاجب لفترات طويلة.


ويحرص خبراء التجميل على اختيار اللون والشكل المناسبين لكل وجه، مع مراعاة خطوط النمو الطبيعية للحواجب، ما يجعل الإطلالة متجددة ومتناسبة مع ملامح كل شخص.


كما أن الاهتمام بنظافة الحواجب وترتيبها يزيد من جمالها ويكمل مظهر الوجه بشكل عام.

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