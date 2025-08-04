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امرأة تسرق تاجًا ذهبياً بقيمة 250 ألف ليرة تركية لتجنب إحباط صديقها

امرأة تسرق تاجًا ذهبياً بقيمة 250 ألف ليرة تركية لتجنب إحباط صديقها

2025-08-04 08:09:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- امرأة تسرق تاجاً ذهبياً بـ250 ألف ليرة تركية (13,500 دولار) بعدما أدعت أنها تريد تصويره فقط.. بررت فعلتها بقول: "سرقت التاج لأن صديقي ليس لديه المال لشرائه، ولم أرد أن يحزن."

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