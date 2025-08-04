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تالا صفوان ترد بحزن بعد هجوم صديقتها نانا وتكشف صدمتها من الخيانة

تالا صفوان ترد بحزن بعد هجوم صديقتها نانا وتكشف صدمتها من الخيانة

2025-08-04 08:09:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تالا صفوان بعد هجوم صديقتها نانا عليها: أقسم بالله اللي سويتيه أنه وجعني وصدمني، أنا كنت أحسب الموضوع مقلب وأنك جالسة توهمين الناس اللي ضدي والمسيئة لي أنتي معاهم بعد كذا فجأة تصدمينا أنك في دبي ويكون مقلب!

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