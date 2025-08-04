شركة ميناء حاويات العقبة تكشف عن حجم إنتاجيتها التشغيلية لشهر تموز 2025

شركة ميناء حاويات العقبة تكشف عن حجم إنتاجيتها التشغيلية لشهر تموز 2025
وخلال شهر تموز 2025، حققت شركة ميناء حاويات العقبة مؤشرات تشغيلية إيجابية؛ حيث سجلت حجم مناولة إجمالي بلغ 88,781 حاوية نمطية، فيما بلغ إجمالي الواردات 44,601 حاوية نمطية، مقابل 11,799 كإجمالي الصادرات. هذا وقد تم التعامل خلال الشهر مع 52 باخرة، و52,428 حركة شاحنات، في حين وصل حجم البضائع العابرة (الترانزيت) إلى 7,205 حاوية نمطية.
وتبرهن هذه النتائج والأرقام المسجلة على الدور الهام المستمر لميناء الحاويات كمركز لوجستي استراتيجي يخدم الأردن ومنطقة المشرق العربي، وعلى مساهمة ميناء الحاويات عبر عملياته التشغيلية في تسهيل حركة البضائع ونقلها بسلاسة، وربط طرق التجارة العالمية بالأسواق الإقليمية بكفاءة.
وبالمقارنة بشهر حزيران 2025، فقد تمكنت الشركة من رفع إجمالي حجم المناولة بنسبة 10.74%، في حين تم تسجيل ارتفاع على أساس سنوي بنسبة 22.88%، وهو ما يعكس تأثير تدفقات التجارة الموسمية وتطورات مشهد الشحن العالمي.
هذا و يواصل ميناء حاويات العقبة التزامه بالتميز التشغيلي، كما يواصل تركيزه على خدمة العملاء وتقديم أفضل الخدمات الموثوقة لهم، وذلك بالتوازي مع مواصلة ضخ استثمارات طويلة المدى في البنية التحتية، والتحول الرقمي، وممارسات الاستدامة. وفي إطار الرؤية المستقبلية التي يتبناها ميناء الحاويات، فإنه يعمل على تعزيز قدراته لتلبية الطلب المتزايد على التجارة الإقليمية، وضمان استمرارية العمل كبوابة لوجستية بكفاءة وصديقة للبيئة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أرامكو تسجل أرباحا بـ22.7 مليار دولار في الربع الثاني من 2025
ثقافة الأعيان تطلع على الاستراتيجية الوطنية للقراءة
خبراء يناقشون قانون صندوق التكافل للحدّ من المخاطر الزراعية
فندق جراند ميلينيوم مسقط يدعو زوّار دول مجلس التعاون لعروض صيفية حصرية
KIB يوقع شراكة مع المدرسة البريطانية
تداول يغلق مرتفعا 82 نقطة - جريدة الوطن السعودية