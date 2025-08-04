شركة ميناء حاويات العقبة تكشف عن حجم إنتاجيتها التشغيلية لشهر تموز 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن والمشرق العربي، عن أبرز إنتاجيتها التشغيلية لشهر تموز من العام الجاري 2025، والتي تعزز دور الشركة كركيزة محورية لدعم سلاسل التوريد الوطنية والإقليمية.



وخلال شهر تموز 2025، حققت شركة ميناء حاويات العقبة مؤشرات تشغيلية إيجابية؛ حيث سجلت حجم مناولة إجمالي بلغ 88,781 حاوية نمطية، فيما بلغ إجمالي الواردات 44,601 حاوية نمطية، مقابل 11,799 كإجمالي الصادرات. هذا وقد تم التعامل خلال الشهر مع 52 باخرة، و52,428 حركة شاحنات، في حين وصل حجم البضائع العابرة (الترانزيت) إلى 7,205 حاوية نمطية.



وتبرهن هذه النتائج والأرقام المسجلة على الدور الهام المستمر لميناء الحاويات كمركز لوجستي استراتيجي يخدم الأردن ومنطقة المشرق العربي، وعلى مساهمة ميناء الحاويات عبر عملياته التشغيلية في تسهيل حركة البضائع ونقلها بسلاسة، وربط طرق التجارة العالمية بالأسواق الإقليمية بكفاءة.

وبالمقارنة بشهر حزيران 2025، فقد تمكنت الشركة من رفع إجمالي حجم المناولة بنسبة 10.74%، في حين تم تسجيل ارتفاع على أساس سنوي بنسبة 22.88%، وهو ما يعكس تأثير تدفقات التجارة الموسمية وتطورات مشهد الشحن العالمي.



هذا و يواصل ميناء حاويات العقبة التزامه بالتميز التشغيلي، كما يواصل تركيزه على خدمة العملاء وتقديم أفضل الخدمات الموثوقة لهم، وذلك بالتوازي مع مواصلة ضخ استثمارات طويلة المدى في البنية التحتية، والتحول الرقمي، وممارسات الاستدامة. وفي إطار الرؤية المستقبلية التي يتبناها ميناء الحاويات، فإنه يعمل على تعزيز قدراته لتلبية الطلب المتزايد على التجارة الإقليمية، وضمان استمرارية العمل كبوابة لوجستية بكفاءة وصديقة للبيئة.

