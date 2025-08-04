القوات المسلحة الأردنية تستمر بإرسال المساعدات إلى قطاع غزة جواً

القوات المسلحة الأردنية تستمر بإرسال المساعدات إلى قطاع غزة جواً
وشاركت في الانزالات الجوية (7) طائرات منها طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، و (5) طائرات تابعات، لدولة الإمارات العربية المتحدة، دولة ألمانيا الاتحادية، جمهورية فرنسا، مملكة بلجيكا، بالإضافة إلى كندا، بحمولة تقدر بنحو ( 45) طنًا من المساعدات.
وبذلك يرتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية على قطاع غزة إلى (139) إنزالاً جوياً، و(289) إنزالاً نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، حملت على متنها (290 ) طنًا منذ عودة الإنزالات الجوية قبل نحو أسبوعين.
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