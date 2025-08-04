القوات المسلحة الأردنية تستمر بإرسال المساعدات إلى قطاع غزة جواً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصلت القوات المسلحة الأردنية اليوم الاثنين، إرسال المساعدات الغذائية والإنسانية جواً، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك في أطار جهود المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم الدعم العاجل لسكان القطاع وتخفيف معاناتهم.



وشاركت في الانزالات الجوية (7) طائرات منها طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، و (5) طائرات تابعات، لدولة الإمارات العربية المتحدة، دولة ألمانيا الاتحادية، جمهورية فرنسا، مملكة بلجيكا، بالإضافة إلى كندا، بحمولة تقدر بنحو ( 45) طنًا من المساعدات.



وبذلك يرتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية على قطاع غزة إلى (139) إنزالاً جوياً، و(289) إنزالاً نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، حملت على متنها (290 ) طنًا منذ عودة الإنزالات الجوية قبل نحو أسبوعين.