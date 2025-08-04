عمال مصانع المقاتلة إف 16 يضربون عن العمل.. ما الأسباب؟

MENAFN - Al-Bayan) تستعد شركة بوينج لأول إضراب منذ ما يقرب من ثلاثة عقود في مصانع الدفاع التابعة لها في منطقة سانت لويس، بعدما رفض أعضاء النقابة عرض العقد المعدل المقدم من الشركة.

ومن المقرر أن يضرب عن العمل نحو 3200 من مشغلي الماكينات في منتصف الليل بعد أن صوت أعضاء النقابة ضد صفقة من شأنها أن ترفع الأجور بنسبة 20% وتعزز مساهمات التقاعد.

وكان آخر إضراب قامت به النقابة في عام 1996 و استمر 99 يوما.

وقال توم بولينج، أكبر مسؤول محلي في النقابة في بيان "لقد تحدث أعضاء منطقة 837 بصوت عال وواضح، إنهم يستحقون عقدا يعكس مهاراتهم وتفانيهم والدور الحاسم الذي يلعبونه في الدفاع عن أمتنا".

ويزيد الإضراب العمالي من الضغط المالي على قسم الدفاع والفضاء في شركة بوينج، الذي حقق نحو 30% من إيرادات الشركة حتى الربع الثاني. ولم تعلق الشركة على الفور، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن أعضاء النقابة يقومون بتصنيع طائرات مقاتلة مثل "اف-16" وطائرة التدريب "تي-7" وصواريخ وذخائر. كما أنهم يقومون بتصنع مكونات لطائرات بوينغ "777 اكس" التجارية.

من المقرر أن ينفذ أعضاء نقابة عمال تجميع طائرات بوينغ المقاتلة في ولايتي ميسوري وإلينوي الأميركيتين إضرابا الاثنين بعد رفضهم مقترحا معدلا من الشركة

وقالت الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء الجوي في بيان "صوّت نحو 3200 عضو من ذوي المؤهلات العالية اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 على رفض عقد" شركة بوينغ.

وأضافت الرابطة أن "إضرابا سيبدأ منتصف ليل الاثنين 4 أغسطس".

وأورد رئيس الرابطة براين براينت الأحد أن "نقابتنا قائمة على الديموقراطية، ولأعضائنا كل الحق في المطالبة بعقد يعكس مساهماتهم".

كان عرض بوينغ الأولي الذي رُفض قبل أسبوع، يتضمن زيادة في الرواتب بنسبة 20% على مدى أربع سنوات، بالإضافة إلى زيادة في الإجازات. أما العرض الجديد فتضمن زيادة بنسبة 40%، وفق الشركة.

من جانبه، قال دان جيليان نائب رئيس شركة "بوينغ إير دومينانس" ورئيس موقع سانت لويس "نشعر بخيبة أمل لأن موظفينا رفضوا عرضا يوفر زيادة في الراتب بنسبة 40% في المتوسط ويعالج مخاوفهم الأساسية بشأن ساعات العمل المرنة".

وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس أن المجموعة "مستعدة لمواجهة الإضراب" وسيتم تنفيذ "خطة طوارئ" لضمان أن "يتمكن الموظفون غير المضربين من الاستمرار في مساعدة" زبائن بوينغ.

تعاني شركة بوينغ أزمة عميقة منذ العام الماضي بسبب مشاكل في جودة الإنتاج وإضراب استمر أكثر من 50 يوما، أدى إلى شل مصنعيها الرئيسيين.