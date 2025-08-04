3221 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آب (بترا) - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين،3221 طنا، منها 2218 طن خضار، و812 طن فواكه، و191 طنا من الورقيات.وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 25 قرشا، والبصل الناشف 10و25 قرشا، والبطاطا 20 و40 قرشا، والبندورة 5 و10 قروش، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 20 و35 قرشا، والزهرة 25 و50 قرشا، والليمون 80 و150 قرشا، والموز البلدي 60 و90 قرشا.