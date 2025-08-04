403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
3221 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 4 آب (بترا) - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين،3221 طنا، منها 2218 طن خضار، و812 طن فواكه، و191 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 25 قرشا، والبصل الناشف 10و25 قرشا، والبطاطا 20 و40 قرشا، والبندورة 5 و10 قروش، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 20 و35 قرشا، والزهرة 25 و50 قرشا، والليمون 80 و150 قرشا، والموز البلدي 60 و90 قرشا.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 25 قرشا، والبصل الناشف 10و25 قرشا، والبطاطا 20 و40 قرشا، والبندورة 5 و10 قروش، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 20 و35 قرشا، والزهرة 25 و50 قرشا، والليمون 80 و150 قرشا، والموز البلدي 60 و90 قرشا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
السعودية تدين الممارسات الاستفزازية الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى
الرئاسة الفلسطينية تدين إرهاب المستوطنين واقتحامات الأقصى الاستفزازية
نهر الفرات.. ما قصة جبل الذهب الذي ظهر به؟-فيديو
نقابة العاملين في بوينغ تستعد لأول إضراب منذ 1996
الموت يفجع الفنانة السورية إيفلين حسن
خروج ميسي مصابا في مواجهة نيكاكسا