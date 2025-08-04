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هام من ترخيص السواقين والمركبات اعتباراً من الاسبوع القادم

هام من ترخيص السواقين والمركبات اعتباراً من الاسبوع القادم

2025-08-04 02:04:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات ان الأسبوع القادم سيتم طرح الأرقام المميزة للوحات المركبات الحكومية عبر بوابة إدارة الترخيص للبيع المباشر ضمن حملة لدعم صندوق الطالب الفقير .


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