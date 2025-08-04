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شركة Human Mobile Devices) HMD) تطلق سماعات HMD Amped Buds: أول سماعة في العالم تشحن هاتفك أيضاً
(MENAFN- TRACCS) دبي، 02 يوليو 2025: في منطقة تُعرف بأسلوب حياة متسارع مع الاعتماد الكبير على التكنولوجيا، تعيد شركة Human Mobile Devices (HMD) تعريف ما يمكن أن تفعله ملحقات الصوت.
تُقدّم HMD سماعات Amped Buds — أول سماعات أذن في العالم مزوّدة بعلبة شحن لاسلكي عكسي مغناطيسي بسعة 1600 مللي أمبير، لتمنح هاتفك طاقة بينما أنت تستمتع بصوت عالي الجودة.
سواء كنت تقضي يوم عمل مزدحمًا في الرياض، أو تتنقل في دبي، أو تريد أن تبقى متصلاً أثناء تنقلك في الدوحة، فإن سماعات HMD Amped Buds مصممة لتواكب إيقاع الحياة اليومية في المنطقة.
وقال سانميت سينغ كوشار، نائب الرئيس الأول لشركة HMD Global في أوروبا ومنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا: “نركّز في HMD على بناء تقنيات تُعالج مشكلات الحياة الواقعية. في الشرق الأوسط، حيث الناس دائمًا في حركة وتنقل من مكان لآخر، يأتي القلق من نفاد البطارية على رأس اهتمامات العملاء، وكذلك جودة الصوت في بيئة صاخبة في معظم الأماكن، ومن هنا تأتي سماعات Amped Buds لتجمع هاتين الخاصيتين بطريقة مثالية".
نحن نفخر بتقديم هذا الابتكار العالمي لأول مرة في المنطقة، لنمنح عملاءنا جهازًا أنيقًا وذكيًا في آنٍ واحد.
قوة الأداء في تصميم محمول
تأتي علبة السماعات الرفيعة للغاية (بسماكة 14 مم فقط ووزن 80 جرامًا) مزودة ببطارية ذات سعة عالية تبلغ 1600 مللي أمبير، أي ما يعادل تقريبًا ثلاثة أضعاف سعة معظم السماعات المنافسة. يمكنها أن تمنح هاتف iPhone 16 Pro حتى 20٪ من الشحن لاسلكيًا أو حتى 24٪ عند التوصيل السلكي. وتعمل بسلاسة تامة مع هاتف HMD Skyline، الرائد من HMD والمصمم مع مراعاة الاستدامة والجمال.
تتوفر السماعات بثلاثة ألوان: الأسود، والأزرق الفيروزي، والوردي، لتناسب أسلوبك الشخصي. كما تتمتع بمقاومة للرذاذ بمعيار IPX4 للعلبة ومعيار IP54 للسماعات مما يجعلها مثالية للتمارين الرياضية، أو الرحلات الصحراوية، أو حتى العواصف الرملية المفاجئة.
استمع بوضوح… استمع بجدية
بفضل محركات صوتية دقيقة بقياس 10 مم، وتقنية متقدمة لإلغاء الضوضاء الهجينة (ANC + ENC)، ومصفوفة ثلاثية للميكروفونات، تضمن سماعات Amped Buds تجربة صوتية نقية وغامرة، سواء أثناء المكالمات أو عند الاستمتاع بالموسيقى.
المواصفات الصوتية الرئيسية:
• حتى 8 ساعات من عمر البطارية لكل سماعة (بدون تفعيل ANC)، وما يصل إلى 95 ساعة من وقت التشغيل مع علبة الشحن
• تعزيز ديناميكي لصوت ال Bass يعمل على تضخيم الترددات المنخفضة لتقديم مشهد صوتي كامل ومتوازن.
• معادل صوت (EQ) قابل للتخصيص عبر تطبيق Amped Buds على Android وiOS
• دعم ميزة Google Fast Pair لمستخدمي أندرويد، والاتصال بجهازين في آن واحد (multipoint pairing) للتنقل السلس بين الهاتف والكمبيوتر المحمول.
التوفر في الشرق الأوسط
ستتوفر سماعات HMD Amped Buds في الإمارات والسعودية وقطر وأسواق الخليج الأخرى اعتبارًا من يوليو 2025، بسعر 599 درهم/ريال/ريال قطري. وستُعرض في المتاجر المحلية والمنصات الإلكترونية بجميع ألوانها الثلاثة.
حول Human Mobile Devices
نحن شركة Human Mobile Devices، بدأنا بالاستماع إلى ما يريده الناس حقًا. مستهلكونا يهتمون بالكوكب، ويشعرون بالإرهاق الرقمي، ويراقبون ميزانياتهم عن كثب. لهذا السبب نحن فخورون بكوننا أكبر شركة تصنيع هواتف ذكية في أوروبا، وندعم مفهوم "قابلية الإصلاح في المنزل"، ونوفر لحظات استراحة من العالم الرقمي.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
جميع الحقوق محفوظة لدى ™ و HMD Global 2025. جميع المواصفات والمميزات ومعلومات المنتج الأخرى عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. جميع الصور لأغراض توضيحية فقط. Google وAndroid علامتان تجاريتان لشركة Google LLC. Apple وiPhone علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc.، مسجلتان في الولايات المتحدة ودول ومناطق أخرى. iOS علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Cisco Systems, Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة ودول معينة أخرى.
ملاحظات:
1. البطارية لها عدد محدود من دورات الشحن، وسعتها تقل مع مرور الوقت.
2. وقت تشغيل السماعة يصل إلى 4.9 ساعات مع تفعيل ANC و8.1 ساعات بدون تفعيله. وتشحن العلبة المملوءة بالكامل السماعات حتى 10.9 مرات، ما يصل إلى 95 ساعة تشغيل بدون ANC و58 ساعة مع ANC.
3. تم اختبار خاصية الشحن العكسي في HMD Amped داخليًا باستخدام أجهزة متوافقة، وتحت ظروف مراقبة مع تشغيل LTE/5G، والشاشة مغلقة، والإعدادات الافتراضية مفعّلة (باستثناء “السؤال قبل الانضمام للشبكات” وتعطيل السطوع التلقائي)، لإعطاء نتائج تقريبية لقدرات الشحن العكسي في علبة HMD Amped. تم إجراء كل اختبار 10 مرات لكل من الشحن اللاسلكي والسلكي، وكانت النتائج المتوسطة للأجهزة المتوافقة كالتالي:
• HMD Skyline: 13.8٪ (لاسلكي)، 20.7٪ (سلكي)
تُقدّم HMD سماعات Amped Buds — أول سماعات أذن في العالم مزوّدة بعلبة شحن لاسلكي عكسي مغناطيسي بسعة 1600 مللي أمبير، لتمنح هاتفك طاقة بينما أنت تستمتع بصوت عالي الجودة.
سواء كنت تقضي يوم عمل مزدحمًا في الرياض، أو تتنقل في دبي، أو تريد أن تبقى متصلاً أثناء تنقلك في الدوحة، فإن سماعات HMD Amped Buds مصممة لتواكب إيقاع الحياة اليومية في المنطقة.
وقال سانميت سينغ كوشار، نائب الرئيس الأول لشركة HMD Global في أوروبا ومنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا: “نركّز في HMD على بناء تقنيات تُعالج مشكلات الحياة الواقعية. في الشرق الأوسط، حيث الناس دائمًا في حركة وتنقل من مكان لآخر، يأتي القلق من نفاد البطارية على رأس اهتمامات العملاء، وكذلك جودة الصوت في بيئة صاخبة في معظم الأماكن، ومن هنا تأتي سماعات Amped Buds لتجمع هاتين الخاصيتين بطريقة مثالية".
نحن نفخر بتقديم هذا الابتكار العالمي لأول مرة في المنطقة، لنمنح عملاءنا جهازًا أنيقًا وذكيًا في آنٍ واحد.
قوة الأداء في تصميم محمول
تأتي علبة السماعات الرفيعة للغاية (بسماكة 14 مم فقط ووزن 80 جرامًا) مزودة ببطارية ذات سعة عالية تبلغ 1600 مللي أمبير، أي ما يعادل تقريبًا ثلاثة أضعاف سعة معظم السماعات المنافسة. يمكنها أن تمنح هاتف iPhone 16 Pro حتى 20٪ من الشحن لاسلكيًا أو حتى 24٪ عند التوصيل السلكي. وتعمل بسلاسة تامة مع هاتف HMD Skyline، الرائد من HMD والمصمم مع مراعاة الاستدامة والجمال.
تتوفر السماعات بثلاثة ألوان: الأسود، والأزرق الفيروزي، والوردي، لتناسب أسلوبك الشخصي. كما تتمتع بمقاومة للرذاذ بمعيار IPX4 للعلبة ومعيار IP54 للسماعات مما يجعلها مثالية للتمارين الرياضية، أو الرحلات الصحراوية، أو حتى العواصف الرملية المفاجئة.
استمع بوضوح… استمع بجدية
بفضل محركات صوتية دقيقة بقياس 10 مم، وتقنية متقدمة لإلغاء الضوضاء الهجينة (ANC + ENC)، ومصفوفة ثلاثية للميكروفونات، تضمن سماعات Amped Buds تجربة صوتية نقية وغامرة، سواء أثناء المكالمات أو عند الاستمتاع بالموسيقى.
المواصفات الصوتية الرئيسية:
• حتى 8 ساعات من عمر البطارية لكل سماعة (بدون تفعيل ANC)، وما يصل إلى 95 ساعة من وقت التشغيل مع علبة الشحن
• تعزيز ديناميكي لصوت ال Bass يعمل على تضخيم الترددات المنخفضة لتقديم مشهد صوتي كامل ومتوازن.
• معادل صوت (EQ) قابل للتخصيص عبر تطبيق Amped Buds على Android وiOS
• دعم ميزة Google Fast Pair لمستخدمي أندرويد، والاتصال بجهازين في آن واحد (multipoint pairing) للتنقل السلس بين الهاتف والكمبيوتر المحمول.
التوفر في الشرق الأوسط
ستتوفر سماعات HMD Amped Buds في الإمارات والسعودية وقطر وأسواق الخليج الأخرى اعتبارًا من يوليو 2025، بسعر 599 درهم/ريال/ريال قطري. وستُعرض في المتاجر المحلية والمنصات الإلكترونية بجميع ألوانها الثلاثة.
حول Human Mobile Devices
نحن شركة Human Mobile Devices، بدأنا بالاستماع إلى ما يريده الناس حقًا. مستهلكونا يهتمون بالكوكب، ويشعرون بالإرهاق الرقمي، ويراقبون ميزانياتهم عن كثب. لهذا السبب نحن فخورون بكوننا أكبر شركة تصنيع هواتف ذكية في أوروبا، وندعم مفهوم "قابلية الإصلاح في المنزل"، ونوفر لحظات استراحة من العالم الرقمي.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
جميع الحقوق محفوظة لدى ™ و HMD Global 2025. جميع المواصفات والمميزات ومعلومات المنتج الأخرى عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. جميع الصور لأغراض توضيحية فقط. Google وAndroid علامتان تجاريتان لشركة Google LLC. Apple وiPhone علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc.، مسجلتان في الولايات المتحدة ودول ومناطق أخرى. iOS علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Cisco Systems, Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة ودول معينة أخرى.
ملاحظات:
1. البطارية لها عدد محدود من دورات الشحن، وسعتها تقل مع مرور الوقت.
2. وقت تشغيل السماعة يصل إلى 4.9 ساعات مع تفعيل ANC و8.1 ساعات بدون تفعيله. وتشحن العلبة المملوءة بالكامل السماعات حتى 10.9 مرات، ما يصل إلى 95 ساعة تشغيل بدون ANC و58 ساعة مع ANC.
3. تم اختبار خاصية الشحن العكسي في HMD Amped داخليًا باستخدام أجهزة متوافقة، وتحت ظروف مراقبة مع تشغيل LTE/5G، والشاشة مغلقة، والإعدادات الافتراضية مفعّلة (باستثناء “السؤال قبل الانضمام للشبكات” وتعطيل السطوع التلقائي)، لإعطاء نتائج تقريبية لقدرات الشحن العكسي في علبة HMD Amped. تم إجراء كل اختبار 10 مرات لكل من الشحن اللاسلكي والسلكي، وكانت النتائج المتوسطة للأجهزة المتوافقة كالتالي:
• HMD Skyline: 13.8٪ (لاسلكي)، 20.7٪ (سلكي)
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