  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الموت يفجع الفنانة السورية إيفلين حسن

الموت يفجع الفنانة السورية إيفلين حسن

2025-08-04 01:06:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فجعت الفنانة السورية إيفلين حسن بوفاة والدها، حيث سارع جمهورها بتقديم التعازي والمواساة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ونعت نقابة الفنانين السوريين - فرع دمشق، في منشور عبر "فيسبوك"، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، والد الفنانة إيفلين.
وجاء في بيان النقابة: "تعازينا القلبية للزميلة الفنانة ايفلين حسن بوفاة والدها.. إنا لله و إنا إليه راجعون".


MENAFN04082025000208011052ID1109880004

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث