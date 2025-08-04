الموت يفجع الفنانة السورية إيفلين حسن

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الموت يفجع الفنانة السورية إيفلين حسن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فجعت الفنانة السورية إيفلين حسن بوفاة والدها، حيث سارع جمهورها بتقديم التعازي والمواساة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ونعت نقابة الفنانين السوريين - فرع دمشق، في منشور عبر "فيسبوك"، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، والد الفنانة إيفلين.
وجاء في بيان النقابة: "تعازينا القلبية للزميلة الفنانة ايفلين حسن بوفاة والدها.. إنا لله و إنا إليه راجعون".
ونعت نقابة الفنانين السوريين - فرع دمشق، في منشور عبر "فيسبوك"، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، والد الفنانة إيفلين.
وجاء في بيان النقابة: "تعازينا القلبية للزميلة الفنانة ايفلين حسن بوفاة والدها.. إنا لله و إنا إليه راجعون".
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