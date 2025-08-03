تجدد العنف بالسويداء وتوتر في منبج

MENAFN - Al-Bayan) تجددت الاشتباكات في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وتبادلت الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الاتهامات بشأن هجوم في مدينة منبج بشمال البلاد، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي مداهمات داخل الأراضي السورية، قرب الجولان المحتل.

وقُتل أربعة أشخاص على الأقل أمس، إثر تجدد العنف في السويداء، رغم وقف إطلاق النار في أواخر يوليو في أعقاب اشتباكات دامية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقُتل ثلاثة عناصر من قوات الأمن في اشتباكات مع فصائل درزية ((على محور تل حديد في الريف الغربي للمحافظة))، بحسب المرصد الذي أفاد قبل ذلك عن مقتل أحد عناصر الفصائل الدرزية وإصابة آخرين في منطقة تل حديد.

وذكر أيضاً أن القتال تجدد حول بلدة الثعلة ((بعد استعمال الصواريخ والأسلحة الثقيلة من المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية)). كما سُمع دوي انفجارات ورشقات نارية في أحياء عدة بمدينة السويداء، بحسب المصدر نفسه.

واتهمت السلطات مجموعات مسلحة موالية للدرزي البارز حكمت الهجري بانتهاك وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة القوات الحكومية في تل حديد، وأفادت عن مقتل أحد عناصر الأمن، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

واتهمت وزارة الداخلية السورية في بيان ((عصابات متمردة)) بـ((خرق وقف إطلاق النار من خلال شن هجمات غادرة ضد قوات الأمن الداخلي في عدة محاور، وقصف بعض القرى بالصواريخ وقذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الأمن)).

واستعادت القوات الحكومية السيطرة على تل حديد بعد الاشتباكات الصباحية، بحسب المرصد، الأمر الذي أكده مصدر أمني للتلفزيون الرسمي السوري.

هجوم منبج

وتبادلت وزارة الدفاع السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الاتهامات بشأن هجوم في مدينة منبج بشمال البلاد السبت، الأمر الذي يلقي بظلاله على اتفاق دمج تاريخي وقعه الطرفان في مارس.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن وزارة الدفاع اتهمت ((قسد)) بشن هجوم صاروخي على أحد مواقع الجيش في ريف المدينة، ما أدى إلى إصابة أربعة من أفراد الجيش وثلاثة مدنيين. وقالت الوكالة إن الوزارة وصفت الهجوم بأنه ((غير مسؤول)) وأسبابه ((مجهولة)).

وقالت ((قسد)) في بيان إن ((فصائل غير منضبطة عاملة في صفوف قوات الحكومة السورية هي من تواصل استفزازاتها واعتداءاتها المتكررة على مناطق التماس في منطقة دير حافر كما جرى مساء السبت من قصف مدفعي نفذته تلك الفصائل على مناطق آهلة بالسكان بأكثر من عشرة قذائف ودون مبررات))، ولم يشر البيان إلى أي قتلى أو إصابات.

عمليات دهم

في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت عمليات دهم في جنوب سوريا قرب مرتفعات الجولان المحتلة، زاعماً ضبط أسلحة.

وقال الجيش إن قواته ((أكملت الليلة (قبل) الماضية مهمة شملت استجواباً ميدانياً لعدد من المشتبه بهم في تهريب أسلحة في منطقة حضر جنوب سوريا)) قرب الجزء المحتل من مرتفعات الجولان.

وأشار بيان الجيش إلى أن قواته داهمت ((أربعة مواقع بشكل متزامن، وعثرت على العديد من الأسلحة التي كان يهرّبها المشتبه بهم)).