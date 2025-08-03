حوارية حول الشباب والإدارة المحلية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، مقرر لجنة الإدارة المحلية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور رائد العدوان أن الإدارة المحلية تشكل مدخلا حقيقيا للإصلاح السياسي من القاعدة.



وقال العدوان خلال جلسة حوارية نظمتها مؤسسة مسارات للتنمية والتطوير بعنوان "الشباب والإدارة المحلية نحو مشاركة فاعلة في صنع القرار المحلي"، إن تعزيز مشاركة الشباب في صناعة القرار المحلي يعد استثمارا استراتيجيا في الاستقرار والديمقراطية التمثيلية.



بدوره، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة مسارات طلال غنيمات، خلال الجلسة التي نظمت في إطار تعزيز الحوارات الوطنية وتفعيل دور الشباب في منظومة الإدارة المحلية بمشاركة أعضاء لجان بلديات ومجالس محافظات، إلى أن بناء نموذج ديمقراطي فاعل يبدأ من تعزيز الحضور الشبابي في مجالس المحافظات والبلديات، وتوفير بيئة تشاركية تمكنهم من التعبير عن قضاياهم وصياغة الحلول من موقع التأثير.



وناقش المشاركون التحديات التي تعيق انخراط الشباب في المجالس المحلية والبلدية، مقدمين جملة من المقترحات والرؤى الهادفة إلى تطوير البنية التمثيلية، ورفع كفاءة الأداء المحلي، وتكريس مبدأ اللامركزية على أسس تشاركية.



وتعد هذه الجلسة واحدة من المبادرات المستمرة التي تسعى إلى ترجمة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لا سيما في محور الإدارة المحلية، من خلال تحفيز الحوار بين الجهات الرسمية والشباب الفاعلين.