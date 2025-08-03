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إيران تعلن تأسيس مجلس الدفاع الوطني لتعزيز قدراتها

إيران تعلن تأسيس مجلس الدفاع الوطني لتعزيز قدراتها

2025-08-03 03:11:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد صادق على تأسيس "مجلس الدفاع الوطني".
وقالت وكالة "إرنا" للأنباء، إنه "وفقاً لتقرير صادر عن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي يوم الأحد، يراجع مجلس الدفاع الخطط الدفاعية ويعزز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي".
وأوضحت أن رئيس الجمهورية هو من يرأس المجلس، ويضم قادة القوات المسلحة، وقياداتها، وبعض الوزارات ذات الصلة.
ونقل موقع "إيران إنترناشيونال" عن تقرير لوكالة "تسنيم" أن هذا المجلس يضم كلاً من رؤساء السلطات الثلاث، وممثلين عن المرشد الإيراني، علي خامنئي، في المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الاستخبارات، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى قادة من الحرس الثوري والجيش ومقر "خاتم الأنبياء".
وتابعت أن تأسيس هذا المجلس يأتي استناداً إلى المادة 176 من الدستور الإيراني، التي تمنح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية تشكيل مجالس فرعية، مثل مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد، بما يتناسب مع مهامه.
ويأتي هذا التطور في سياق إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والاستخباراتية في إيران، بعد "حرب الأيام الـ12 يوماً" مع إسرائيل.
كما ذكرت "تسنيم" أن لمجلس الدفاع سابقة تاريخية، حيث تم إنشاؤه خلال الحرب الإيرانية-العراقية، لكن أُعيدت هيكلته لاحقاً ضمن إطار المجلس الأعلى للأمن القومي بعد تعديل الدستور.
واعتبرت الوكالة الإيرانية أن "التهديدات الأمنية الجديدة والمعقّدة، إقليمياً ودولياً، تبرر إعادة إحياء مجلس الدفاع، لما قد يوفّره من مرونة وسرعة في اتخاذ القرار الدفاعي".
سكاي نيوز


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