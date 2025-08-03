الأردن يشارك في معرض للتعليم العالي في القاهرة

الأردن يشارك في معرض للتعليم العالي في القاهرة
وتضمنت المشاركة جناحا خاصا أعدته هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان "أدرس في الأردن"، إضافة إلى أجنحة أخرى لعدد من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.
وشهد المعرض إقبالا كبيرا من الطلبة وذويهم بشكل عام وعلى أجنحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة والجامعات المشاركة بشكل خاص.
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