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الأردن يشارك في معرض للتعليم العالي في القاهرة

الأردن يشارك في معرض للتعليم العالي في القاهرة

2025-08-03 10:06:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يشارك الأردن في المعرض العالمي للتعليم العالي الذي انطلقت فعالياته في القاهرة اليوم الأحد، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة.


وتضمنت المشاركة جناحا خاصا أعدته هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان "أدرس في الأردن"، إضافة إلى أجنحة أخرى لعدد من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.


وشهد المعرض إقبالا كبيرا من الطلبة وذويهم بشكل عام وعلى أجنحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة والجامعات المشاركة بشكل خاص.

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