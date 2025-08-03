مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح دورة الدفاع الوطني23

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبا عن رئيس هيئة الأركان المشتركة، افتتح المساعد للعمليات والتدريب، اليوم الأحد، دورة الدفاع الوطني (23) في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بحضور رئيس جامعة مؤتة، والمساعد للإدارة والقوى البشرية، وآمر الكلية، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة المشاركة في الدورة.



ونقل المساعد للعمليات والتدريب للمشاركين تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، الملك عبدالله الثاني، وتحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة، وتمنياتهم لهم بالتوفيق والنجاح، مباركا لهم التحاقهم بهذا الصرح الأكاديمي العريق.



وأكد المساعد للعمليات والتدريب الأهمية الفكرية لهذه المشاركة في إعداد رجالات الدولة وتأهيلهم تأهيلا قياديا يستند إلى أسس علمية معاصرة، وينسجم مع متطلبات العصر ومستجدات البيئة الاستراتيجية، مبينا أن الأمن الوطني بمفهومه الشامل، وفي ظل المتغيرات والتطورات المتسارعة، يتطلب وجود نخب فكرية مدنية وعسكرية تمتلك الرؤى الاستراتيجية القادرة على دراسة المتغيرات في البيئة الاستراتيجية، والتكيف معها، واستثمار الفرص وتسخيرها لخدمة الأمن الوطني.