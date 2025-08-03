مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح دورة الدفاع الوطني23

مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح دورة الدفاع الوطني23
ونقل المساعد للعمليات والتدريب للمشاركين تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، الملك عبدالله الثاني، وتحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة، وتمنياتهم لهم بالتوفيق والنجاح، مباركا لهم التحاقهم بهذا الصرح الأكاديمي العريق.
وأكد المساعد للعمليات والتدريب الأهمية الفكرية لهذه المشاركة في إعداد رجالات الدولة وتأهيلهم تأهيلا قياديا يستند إلى أسس علمية معاصرة، وينسجم مع متطلبات العصر ومستجدات البيئة الاستراتيجية، مبينا أن الأمن الوطني بمفهومه الشامل، وفي ظل المتغيرات والتطورات المتسارعة، يتطلب وجود نخب فكرية مدنية وعسكرية تمتلك الرؤى الاستراتيجية القادرة على دراسة المتغيرات في البيئة الاستراتيجية، والتكيف معها، واستثمار الفرص وتسخيرها لخدمة الأمن الوطني.
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