استشهاد 119 فلسطينياً في قطاع غزة
وأشار التقرير اليومي للوزارة إلى أن العديد من الضحايا لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض أو في الشوارع، حيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة بالغة في الوصول إليهم.
وأكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 تشرين الأول 2023، لتصل إلى 60839 شهيدا و149588 إصابة، بعد إضافة 290 شهيدا تم استكمال بياناتهم واعتمادها من قبل اللجنة القضائية المختصة بمتابعة ملفات التبليغات والمفقودين.
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