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استشهاد 119 فلسطينياً في قطاع غزة

استشهاد 119 فلسطينياً في قطاع غزة

2025-08-03 10:06:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 119 فلسطينيا وإصابة 866 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.


وأشار التقرير اليومي للوزارة إلى أن العديد من الضحايا لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض أو في الشوارع، حيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة بالغة في الوصول إليهم.


وأكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 تشرين الأول 2023، لتصل إلى 60839 شهيدا و149588 إصابة، بعد إضافة 290 شهيدا تم استكمال بياناتهم واعتمادها من قبل اللجنة القضائية المختصة بمتابعة ملفات التبليغات والمفقودين.

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