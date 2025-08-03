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مهرجان الأردن للطعام يطلق الاثنين قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة

مهرجان الأردن للطعام يطلق الاثنين قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة

2025-08-03 10:06:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تطلق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع إدارة مهرجان الأردن الدولي للطعام، الاثنين، قافلة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة، وذلك من أمام بوابة المهرجان على طريق المطار.


وتضم القافلة خمس شاحنات محملة بـ100 طن من المواد الغذائية والطبية، في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة وتخفيف الأعباء الإنسانية عنهم.


ويشارك في إطلاق القافلة ممثلون عن المهرجان والهيئة الخيرية، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة.

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