مهرجان الأردن للطعام يطلق الاثنين قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة

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مهرجان الأردن للطعام يطلق الاثنين قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تطلق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع إدارة مهرجان الأردن الدولي للطعام، الاثنين، قافلة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة، وذلك من أمام بوابة المهرجان على طريق المطار.
وتضم القافلة خمس شاحنات محملة بـ100 طن من المواد الغذائية والطبية، في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة وتخفيف الأعباء الإنسانية عنهم.
ويشارك في إطلاق القافلة ممثلون عن المهرجان والهيئة الخيرية، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة.
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