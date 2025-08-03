الوطني للمناهج يُطلق منهاج المهارات الرقمية لجميع الصفوف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 آب (بترا)- أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج، عن إطلاق منهاج "المهارات الرقمية" ضمن خطة تطوير تربوية شاملة تستهدف الصفوف من الأول الأساسي وحتى الثاني عشر.

وأكد المركز في بيان صحفي اليوم الأحد، أن إطلاق المنهاج يهدف إلى تمكين الطلبة من مهارات المستقبل، وتعزيز قدرتهم على التفاعل مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وبناء اقتصاد رقمي معرفي.

ويأتي هذا المنهاج الجديد بديلاً عن منهاج الحاسوب التقليدي، وقد بدأ تطبيقه فعليا في الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر خلال العام الدراسي 2024 / 2025، على أن يُستكمل إدراجه في الصفوف الثامن والعاشر والثاني عشر اعتبارا من العام الدراسي 2025 / 2026.

وبين المركز أنه تم إعداد كتب أنشطة تفاعلية للصفوف من الأول حتى السادس، تراعي الخصائص النمائية للطلبة، وتتقاطع مع مباحث العلوم، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، واللغة العربية، إلى جانب أدلة إرشادية للمعلمين والمعلمات.

كما أكد المركز أن تطوير هذا المنهاج جاء استجابة للتغيرات التكنولوجية المتسارعة، وسعيا لتحديث منظومة التعليم الوطني بما يُمكن الطلبة من اكتساب مفاهيم متقدمة في الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء، إضافة إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي والإنتاج الرقمي منذ المراحل الدراسية المبكرة.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الإشراف على تأليف المنهاج الدكتور وليد سلامة، أن "المهارات الرقمية" يمثل تحولا نوعيا في فلسفة التعليم، ينقل الطلبة من متلقين للمعلومة إلى صانعين لها، ويُعزز تفاعلهم مع التكنولوجيا والابتكار منذ سن مبكرة، مضيفًا أن الفريق عمل على إعداد منهاج حديث يستند إلى معايير عالمية ومعزز بأدوات تطبيق عملية داخل الصف وخارجه.

ويتضمن المنهاج 8 مجالات رئيسة هي، أنظمة الحوسبة، وأثر الحوسبة، والشبكات والإنترنت، وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والخوارزميات والبرمجة، حيث تم إعداد المحتوى وفق معايير دولية أبرزها معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم (ISTE)، ومعايير معتمدة في دول مثل المملكة المتحدة، وسنغافورة، والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب وثيقة الإطار العام للمناهج الأردنية لتحديد الأسس الناظمة للعملية التربوية بما فيها المعايير والنتاجات ومراجعة وتحليل المنهاج الأردني السابق لمبحث الحاسوب.

--(بترا)

ع س/رق

03/08/2025 16:05:52