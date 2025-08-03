الوطني للمناهج يُطلق منهاج المهارات الرقمية لجميع الصفوف
عمان 3 آب (بترا)- أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج، عن إطلاق منهاج "المهارات الرقمية" ضمن خطة تطوير تربوية شاملة تستهدف الصفوف من الأول الأساسي وحتى الثاني عشر.
وأكد المركز في بيان صحفي اليوم الأحد، أن إطلاق المنهاج يهدف إلى تمكين الطلبة من مهارات المستقبل، وتعزيز قدرتهم على التفاعل مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وبناء اقتصاد رقمي معرفي.
ويأتي هذا المنهاج الجديد بديلاً عن منهاج الحاسوب التقليدي، وقد بدأ تطبيقه فعليا في الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر خلال العام الدراسي 2024 / 2025، على أن يُستكمل إدراجه في الصفوف الثامن والعاشر والثاني عشر اعتبارا من العام الدراسي 2025 / 2026.
وبين المركز أنه تم إعداد كتب أنشطة تفاعلية للصفوف من الأول حتى السادس، تراعي الخصائص النمائية للطلبة، وتتقاطع مع مباحث العلوم، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، واللغة العربية، إلى جانب أدلة إرشادية للمعلمين والمعلمات.
كما أكد المركز أن تطوير هذا المنهاج جاء استجابة للتغيرات التكنولوجية المتسارعة، وسعيا لتحديث منظومة التعليم الوطني بما يُمكن الطلبة من اكتساب مفاهيم متقدمة في الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء، إضافة إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي والإنتاج الرقمي منذ المراحل الدراسية المبكرة.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الإشراف على تأليف المنهاج الدكتور وليد سلامة، أن "المهارات الرقمية" يمثل تحولا نوعيا في فلسفة التعليم، ينقل الطلبة من متلقين للمعلومة إلى صانعين لها، ويُعزز تفاعلهم مع التكنولوجيا والابتكار منذ سن مبكرة، مضيفًا أن الفريق عمل على إعداد منهاج حديث يستند إلى معايير عالمية ومعزز بأدوات تطبيق عملية داخل الصف وخارجه.
ويتضمن المنهاج 8 مجالات رئيسة هي، أنظمة الحوسبة، وأثر الحوسبة، والشبكات والإنترنت، وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والخوارزميات والبرمجة، حيث تم إعداد المحتوى وفق معايير دولية أبرزها معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم (ISTE)، ومعايير معتمدة في دول مثل المملكة المتحدة، وسنغافورة، والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب وثيقة الإطار العام للمناهج الأردنية لتحديد الأسس الناظمة للعملية التربوية بما فيها المعايير والنتاجات ومراجعة وتحليل المنهاج الأردني السابق لمبحث الحاسوب.
--(بترا)
ع س/رق
03/08/2025 16:05:52
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