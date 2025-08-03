في أمريكا.. أخطبوط يلتصق بذراع طفل ويرفض الإفلات (فيديو)

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعرّض طفل يبلغ 6 سنوات لجروح وكدمات شديدة في ذراعه بعدما تعلّق به أخطبوط عملاق في حوض أسماك سان أنطونيو ورفض الإفلات منه، بحسب ما روته والدته بريتني تارين عبر "تيك توك".



وقالت الأم إن الحادث وقع أثناء زيارة تفاعلية في "حوض اللمس"، مشيرة إلى أن الأخطبوط تمسّك بذراع ابنها من المعصم حتى الإبط، وتسبب له بكدمات مؤلمة.



وأضافت أن الأخطبوط حاول الخروج من الحوض وسط حالة من الذعر. وفي وقت لاحق، نشر الحوض مقطع فيديو يوضح أن آثار المصّات قد تبقى من 7 إلى 14 يومًا.

ارم نيوز