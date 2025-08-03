في أمريكا.. أخطبوط يلتصق بذراع طفل ويرفض الإفلات (فيديو)

في أمريكا.. أخطبوط يلتصق بذراع طفل ويرفض الإفلات (فيديو)
وقالت الأم إن الحادث وقع أثناء زيارة تفاعلية في "حوض اللمس"، مشيرة إلى أن الأخطبوط تمسّك بذراع ابنها من المعصم حتى الإبط، وتسبب له بكدمات مؤلمة.
وأضافت أن الأخطبوط حاول الخروج من الحوض وسط حالة من الذعر. وفي وقت لاحق، نشر الحوض مقطع فيديو يوضح أن آثار المصّات قد تبقى من 7 إلى 14 يومًا.
ارم نيوز
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