تحذيرات هوكينج تعاود الظهور.. البحث عن الفضائيين قد يكون بداية نهاية البشرية

تحذيرات هوكينج تعاود الظهور.. البحث عن الفضائيين قد يكون بداية نهاية البشرية
وقد يتحول التحذير إلى حقيقة مؤلمة للبشرية بعد أن ادعى عالم مشهور أن لقاء "عدائياً" مع حياة فضائية قد يحدث بعد أشهر وفق "ديلي ميل".
وكان هوكينج، عالم الفيزياء النظرية الشهير الذي توفي عام 2018، قد حذر العالم من أن الاتصال بالحياة الفضائية قد يؤدي إلى كارثة للجنس البشري.
كان الأستاذ الراحل يعتقد أن البحث النشط عن الكائنات الفضائية من شأنه أن يؤدي إلى غزو مميت، على غرار الطريقة التي قضت بها الثقافات على الحضارات الأقل تقدماً في الماضي.
وقال البروفيسور هوكينج عام 2004: ((ربما تكون الكائنات الفضائية متقدمة علينا كثيراً، تاريخ لقاء الأجناس المتقدمة بأشخاص أكثر بدائية على هذا الكوكب ليس سعيداً، وكانوا من نفس النوع. أعتقد أنه يجب علينا أن نبقى هادئين )).
ودعا هوكينج إلى إجراء المزيد من عمليات البحث السلبية عن الحياة الذكية، مثل الاستماع إلى إشارات الراديو الغريبة، بدلاً من بث وجودنا بشكل نشط إلى الكون.
وقد تمت إعادة النظر في رسالة هوكينج القاتمة مؤخراً من قبل فريق دولي من الباحثين يدرسون ما يسمى بـ "فخ الذكاء".
يشير هذا المفهوم إلى أن الثقة المفرطة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، في هذه الحالة، قد يلفت الاتصال الناجح بجسم طائر مجهول انتباه كائن ضار يُدمر البشرية.
اكتسبت كلمات هوكينج المزيد من الزخم بعد أن اقترح أحد علماء الفيزياء الفلكية المرموقين في جامعة هارفارد أن الجسم الغامض الذي يتجه نحو الأرض في ديسمبر قد يكون جسما طائراً مجهول الهوية معادياً.
وأجرى البروفيسور آفي لوب وعلماء آخرون دراسات متعددة تتعلق بالجسم النجمي 3I/ATLAS منذ اكتشافه وهو يقترب من نظامنا الشمسي في أواخر يونيو.
على الرغم من أن بعض علماء الفلك أعلنوا أن 3I/ATLAS هو مذنب عملاق، إلا أن لوب زعم أن هناك دلائل تشير إلى أنه تم إنشاؤه بشكل مصطنع، بما في ذلك مساره غير المعتاد للغاية والذي سيمر بالقرب من كواكب الزهرة والمريخ والمشتري.
وهذا دفع لوب إلى التحذير من أن مثل هذه المركبة والكائنات التي تتحكم بها سيكون لها أحد دافعين لزيارة نظامنا الشمسي، الأول هو عدم الإضرار والثاني هو العداء.
وفي دراسة على خادم ما قبل الطباعة arXiv في 17 يوليو كتب لوب: "إذا ثبتت صحة الفرضية، فقد تكون العواقب وخيمة على البشرية، وقد تتطلب اتخاذ تدابير دفاعية (رغم أن هذه التدابير قد تثبت عدم جدواها)" .
من المتوقع أن يمر الكويكب 3I/ATLAS على مسافة 223 مليون ميل من الأرض في 17 ديسمبر، ويتحرك عبر النظام الشمسي بسرعة تزيد على 41 ميلاً في الثانية (حوالي 150 ألف ميل في الساعة).
وكتب باحثون في مجلة الفيزياء الطبية الحيوية والهندسة في عام 2024: "كان الراحل ستيفن هوكينج يعتقد أن الاتصال المباشر مع الحضارات الفضائية المتقدمة سيؤدي حتما إلى استعمار الأرض من قبل الكائنات الفضائية".
وقد أوضحت الدراسة التي بحثت في تحذير هوكينج كيف أن "فخ الذكاء" يشير إلى أن الأفراد ذوي الذكاء العالي قد يكونون عرضة للتحيزات المعرفية، مثل الثقة المفرطة أو الاعتماد على التجارب السابقة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة.
وفي حين يعتقد بعض العلماء أن هناك فوائد لا تقدر بثمن من الاتصال بالكائنات الفضائية، فإن مؤلفي الدراسة دعموا موقف هوكينج الحذر، مدعين أن بث موقع الأرض إلى عوالم أخرى قد يكون "خطأ تكتيكيا".
اتفق العلماء على أن الاتصال بالكائنات الفضائية المتقدمة قد يكون له تأثير مدمر على الأرض، على غرار تأثير كريستوفر كولومبوس على الأمريكيين الأصليين.
وقبل وفاته بمرض التصلب الجانبي الضموري (ALS) عن عمر يناهز 76 عامًا، أضاف هوكينج أن البشر يجب أن يترددوا أيضاً في الرد على أي إشارات يتم إرسالها إلى الأرض.
وقال هوكينج خلال الفيلم الذي حمل عنوان "الأماكن المفضلة لدى ستيفن هوكينج": "عندما كنت أنظر إلى النجوم، كنت أتخيل دائمًا أن هناك شخصاً ما هناك ينظر إلى الوراء، ومع تقدمي في السن، أصبحت أكثر اقتناعاً من أي وقت مضى بأننا لسنا وحدنا، في يوم من الأيام قد نتلقى إشارة من كوكب مثل Gliese 832c، ولكن يجب أن نكون حذرين من الرد عليها".
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