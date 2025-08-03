تحذيرات هوكينج تعاود الظهور.. البحث عن الفضائيين قد يكون بداية نهاية البشرية

MENAFN - Al-Bayan) بدأت تعود من جديد إلى الواجهة تحذيرات عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينج من أن خروج إشارات من الأرض إلى عوالم أخرى فضائية ينذر بعواقب وخيمة على البشرية، معللاً ذلك بأن الكائنات الفضائية قد تكون متفوقة علينا ويحدث للأرض مثل ما حدث مع الأمريكيين الأصليين.

وقد يتحول التحذير إلى حقيقة مؤلمة للبشرية بعد أن ادعى عالم مشهور أن لقاء "عدائياً" مع حياة فضائية قد يحدث بعد أشهر وفق "ديلي ميل".

وكان هوكينج، عالم الفيزياء النظرية الشهير الذي توفي عام 2018، قد حذر العالم من أن الاتصال بالحياة الفضائية قد يؤدي إلى كارثة للجنس البشري.

كان الأستاذ الراحل يعتقد أن البحث النشط عن الكائنات الفضائية من شأنه أن يؤدي إلى غزو مميت، على غرار الطريقة التي قضت بها الثقافات على الحضارات الأقل تقدماً في الماضي.

وقال البروفيسور هوكينج عام 2004: ((ربما تكون الكائنات الفضائية متقدمة علينا كثيراً، تاريخ لقاء الأجناس المتقدمة بأشخاص أكثر بدائية على هذا الكوكب ليس سعيداً، وكانوا من نفس النوع. أعتقد أنه يجب علينا أن نبقى هادئين )).

ودعا هوكينج إلى إجراء المزيد من عمليات البحث السلبية عن الحياة الذكية، مثل الاستماع إلى إشارات الراديو الغريبة، بدلاً من بث وجودنا بشكل نشط إلى الكون.

وقد تمت إعادة النظر في رسالة هوكينج القاتمة مؤخراً من قبل فريق دولي من الباحثين يدرسون ما يسمى بـ "فخ الذكاء".

يشير هذا المفهوم إلى أن الثقة المفرطة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، في هذه الحالة، قد يلفت الاتصال الناجح بجسم طائر مجهول انتباه كائن ضار يُدمر البشرية.

اكتسبت كلمات هوكينج المزيد من الزخم بعد أن اقترح أحد علماء الفيزياء الفلكية المرموقين في جامعة هارفارد أن الجسم الغامض الذي يتجه نحو الأرض في ديسمبر قد يكون جسما طائراً مجهول الهوية معادياً.

وأجرى البروفيسور آفي لوب وعلماء آخرون دراسات متعددة تتعلق بالجسم النجمي 3I/ATLAS منذ اكتشافه وهو يقترب من نظامنا الشمسي في أواخر يونيو.

على الرغم من أن بعض علماء الفلك أعلنوا أن 3I/ATLAS هو مذنب عملاق، إلا أن لوب زعم أن هناك دلائل تشير إلى أنه تم إنشاؤه بشكل مصطنع، بما في ذلك مساره غير المعتاد للغاية والذي سيمر بالقرب من كواكب الزهرة والمريخ والمشتري.

وهذا دفع لوب إلى التحذير من أن مثل هذه المركبة والكائنات التي تتحكم بها سيكون لها أحد دافعين لزيارة نظامنا الشمسي، الأول هو عدم الإضرار والثاني هو العداء.

وفي دراسة على خادم ما قبل الطباعة arXiv في 17 يوليو كتب لوب: "إذا ثبتت صحة الفرضية، فقد تكون العواقب وخيمة على البشرية، وقد تتطلب اتخاذ تدابير دفاعية (رغم أن هذه التدابير قد تثبت عدم جدواها)" .

من المتوقع أن يمر الكويكب 3I/ATLAS على مسافة 223 مليون ميل من الأرض في 17 ديسمبر، ويتحرك عبر النظام الشمسي بسرعة تزيد على 41 ميلاً في الثانية (حوالي 150 ألف ميل في الساعة).

وكتب باحثون في مجلة الفيزياء الطبية الحيوية والهندسة في عام 2024: "كان الراحل ستيفن هوكينج يعتقد أن الاتصال المباشر مع الحضارات الفضائية المتقدمة سيؤدي حتما إلى استعمار الأرض من قبل الكائنات الفضائية".

وقد أوضحت الدراسة التي بحثت في تحذير هوكينج كيف أن "فخ الذكاء" يشير إلى أن الأفراد ذوي الذكاء العالي قد يكونون عرضة للتحيزات المعرفية، مثل الثقة المفرطة أو الاعتماد على التجارب السابقة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة.

وفي حين يعتقد بعض العلماء أن هناك فوائد لا تقدر بثمن من الاتصال بالكائنات الفضائية، فإن مؤلفي الدراسة دعموا موقف هوكينج الحذر، مدعين أن بث موقع الأرض إلى عوالم أخرى قد يكون "خطأ تكتيكيا".

اتفق العلماء على أن الاتصال بالكائنات الفضائية المتقدمة قد يكون له تأثير مدمر على الأرض، على غرار تأثير كريستوفر كولومبوس على الأمريكيين الأصليين.

وقبل وفاته بمرض التصلب الجانبي الضموري (ALS) عن عمر يناهز 76 عامًا، أضاف هوكينج أن البشر يجب أن يترددوا أيضاً في الرد على أي إشارات يتم إرسالها إلى الأرض.

وقال هوكينج خلال الفيلم الذي حمل عنوان "الأماكن المفضلة لدى ستيفن هوكينج": "عندما كنت أنظر إلى النجوم، كنت أتخيل دائمًا أن هناك شخصاً ما هناك ينظر إلى الوراء، ومع تقدمي في السن، أصبحت أكثر اقتناعاً من أي وقت مضى بأننا لسنا وحدنا، في يوم من الأيام قد نتلقى إشارة من كوكب مثل Gliese 832c، ولكن يجب أن نكون حذرين من الرد عليها".