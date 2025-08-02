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السعودية وتركيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 2 - 8 (كونا) -- وقع الديوان العام للمحاسبة السعودي ومحكمة الحسابات التركية اليوم السبت على مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان رئيس الديوان العام للمحاسبة حسام العنقري مثل الجانب السعودي في مراسم التوقيع على هذه المذكرة في مقر فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة في حين مثل الجانب التركي رئيس محكمة الحسابات التركية متين ينير.
وقد اكد العنقري في تصريح له على هامش هذا الحدث سعي الديوان المستمر "تعزيز التعاون و الشراكة مع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة عبر التوقيع على العديد من الاتفاقات و مذكرات التفاهم".
من جانبه أكد المسؤول التركي متين ينير أهمية المذكرة في تعزيز العمل المشترك بين محكمة الحسابات التركية والديوان العام للمحاسبة بما يساهم في تعزيز كفاءة الأداء والارتقاء بجودة أعمال المراجعة لدى الجانبين.
ويسعى الجانبان من خلال مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات المهنية وتطوير أدلة العمل المهنية في مجال المراجعة المالية بالاضافة الى مراجعة الأداء بعدد من المشروعات البحثية والاستشارية بالاضافة الى تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك..(النهاية)
ف ن / س ع م
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان رئيس الديوان العام للمحاسبة حسام العنقري مثل الجانب السعودي في مراسم التوقيع على هذه المذكرة في مقر فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة في حين مثل الجانب التركي رئيس محكمة الحسابات التركية متين ينير.
وقد اكد العنقري في تصريح له على هامش هذا الحدث سعي الديوان المستمر "تعزيز التعاون و الشراكة مع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة عبر التوقيع على العديد من الاتفاقات و مذكرات التفاهم".
من جانبه أكد المسؤول التركي متين ينير أهمية المذكرة في تعزيز العمل المشترك بين محكمة الحسابات التركية والديوان العام للمحاسبة بما يساهم في تعزيز كفاءة الأداء والارتقاء بجودة أعمال المراجعة لدى الجانبين.
ويسعى الجانبان من خلال مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات المهنية وتطوير أدلة العمل المهنية في مجال المراجعة المالية بالاضافة الى مراجعة الأداء بعدد من المشروعات البحثية والاستشارية بالاضافة الى تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك..(النهاية)
ف ن / س ع م
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