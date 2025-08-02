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السعودية وتركيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني

السعودية وتركيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني

2025-08-02 11:12:09
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 2 - 8 (كونا) -- وقع الديوان العام للمحاسبة السعودي ومحكمة الحسابات التركية اليوم السبت على مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان رئيس الديوان العام للمحاسبة حسام العنقري مثل الجانب السعودي في مراسم التوقيع على هذه المذكرة في مقر فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة في حين مثل الجانب التركي رئيس محكمة الحسابات التركية متين ينير.
وقد اكد العنقري في تصريح له على هامش هذا الحدث سعي الديوان المستمر "تعزيز التعاون و الشراكة مع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة عبر التوقيع على العديد من الاتفاقات و مذكرات التفاهم".
من جانبه أكد المسؤول التركي متين ينير أهمية المذكرة في تعزيز العمل المشترك بين محكمة الحسابات التركية والديوان العام للمحاسبة بما يساهم في تعزيز كفاءة الأداء والارتقاء بجودة أعمال المراجعة لدى الجانبين.
ويسعى الجانبان من خلال مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات المهنية وتطوير أدلة العمل المهنية في مجال المراجعة المالية بالاضافة الى مراجعة الأداء بعدد من المشروعات البحثية والاستشارية بالاضافة الى تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك..(النهاية)

ف ن / س ع م


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