سموتريتش يدعو لإبادة غزة ردا على فيديو الأسير الإسرائيلي

خبرني - في تصعيد خطير للخطاب التحريضي داخل الحكومة الإسرائيلية، دعا وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى "الإبادة التامة" لما وصفه بـ"الشر المطلق" في إشارة مباشرة إلى قطاع غزة.

وأكد الوزير المتطرف على ضرورة استعادة جميع الأسرى "دون قيد أو شرط وبكل قوة ودون توقف".

وجاءت تصريحات سموتريتش في منشور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب بث مقاطع مصورة تظهر الأسير الإسرائيلي أبياتار دافيد، حيث وصف حماس بـ"النازيين"، واتهمها بممارسة "تعذيب وحشي غير إنساني"، مشددا على أن هدف الحركة من نشر الفيديوهات ليس تقديم "إشارات حياة"، بل "تنفيذ تلاعبات عاطفية وتمزيق قلوب العائلات".

ودعا الوزير الإسرائيلي إلى "إبادة مطلقة لهذا الشر من على وجه الأرض"، في إشارة إلى قطاع غزة، مختتمًا منشوره بعبارة توراتية متطرفة: "امحُ ذكرى عماليق من تحت السماء"، وهي دعوة دينية تستخدم تقليديا في السياق اليهودي للإشارة إلى القضاء الكامل على العدو.

تصريحات سموتريتش يراها مراقبون تحولا متزايدا نحو اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية، وخطورة الخطاب الديني التحريضي الذي يتبناه بعض الوزراء تجاه الفلسطينيين في غزة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يعيش فيه القطاع ظروفا إنسانية كارثية بفعل الحرب والحصار، وسط تحذيرات أممية من وقوع مجاعة جماعية وتدهور شامل في الأوضاع الصحية والمعيشية.

يذكر أن مستشفيات قطاع غزة سجلت في آخر 24 ساعة، 3 حالات وفاة جديدة بينها طفلان بسبب التجويع وسوء التغذية في، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا التجويع إلى 162 قتيلا بينهم 92 طفلا.

وأكدت وزارة الصحة في القطاع أن الأزمة الإنسانية مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، وجددت دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

كما أكدت "هيومن رايتس ووتش"، أن "الجيش الإسرائيلي المدعوم أمريكيا، والمقاولين، وضعوا نظاما عسكريا معيبا لتوزيع المساعدات بغزة"، مؤكدة أنه "تحول إلى حمامات دم منتظمة".

وأضافت أن القوات الإسرائيلية تفتح النار على الجائعين بانتظام في مواقع توزيع المساعدات المدعومة أمريكيا"، مشددة على أن "الوضع الإنساني المزري، نتيجة مباشرة لاستخدام إسرائيل تجويعَ المدنيين سلاحاَ في الحرب".