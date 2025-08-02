الانتصارات وغزارة الأهداف تحضر بقوة في افتتاحيات آخر 4 نسخ من الدوري

MENAFN - Al-Bayan) تقام مواجهات الجولة الافتتاحية لدوري المحترفين يومي 16و17 أغسطس المقبل، ويلتقي فيها شباب الأهلي مع الظفرة، الوحدة مع عجمان، العين مع البطائح، دبا مع الشارقة، كلباء مع النصر، خورفكان مع الجزيرة، والوصل مع بني ياس، ولذا قامت رابطة المحترفين برصد مواجهات فرق الدوري في الجولات الأولى بداية من موسم 2021 - 2022، والذي تقابل فيه شباب الأهلي مع الإمارات وكسب 1 - 0، وبالنتيجة نفسها فاز الشارقة على كلباء، والوصل على بني ياس، بينما فاز الوحدة على العروبة 4 - 0، وعجمان تفوق على النصر 3 - 0، وتغلب الجزيرة على الظفرة 2 - 0، والعين على خورفكان 3 - 1.

وفي موسم 2022 - 2023 فاز البطائح على كلباء 2 - 0، وتعادل عجمان والعين 1 - 1، وهى ذات نتيجة مباراة الظفرة والنصر، وحقق بني ياس الفوز على خورفكان 1 - 0، وحسمت نتيجة التعادل الإيجابي 2 - 2 قمة الوصل والوحدة، وفاز الجزيرة 2 - 0 على دبا، وبنفس النتيجة حسم الشارقة قمة شباب الأهلي، وفي موسم 2023 - 2024 فاز الشارقة على كلباء 4 - 3، وتغلب البطائح على الوحدة 2 - 1، وبنفس النتيجة فاز خورفكان على دبا، وكسب العين نظيره بني ياس بنتيجة 3 - 2، وحقق شباب الأهلي الفوز على عجمان 3 - 0، وفاز الوصل على الإمارات 1 - 0، وحسم الجزيرة قمة النصر بنتيجة 3 - 1، وفي الموسم الماضي ظهرت النتائج الكبيرة في الجولة الافتتاحية من الموسم الماضي، حيث فاز النصر 5 - 1 على العروبة، وبذات النتيجة فاز العين على خورفكان، وحقق الشارقة الفوز أمام دبا الحصن 4 - 1، فيما فاز الوحدة على عجمان 1 - 0، وحقق بني ياس الفوز على الجزيرة 2 - 0، فيما كسب شباب الأهلي نظيره البطائح 2 - 1، وحسم التعادل الإيجابي 2 - 2 نتيجة مباراة كلباء والوصل.