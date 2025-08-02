الانتصارات وغزارة الأهداف تحضر بقوة في افتتاحيات آخر 4 نسخ من الدوري

الانتصارات وغزارة الأهداف تحضر بقوة في افتتاحيات آخر 4 نسخ من الدوري
وفي موسم 2022 - 2023 فاز البطائح على كلباء 2 - 0، وتعادل عجمان والعين 1 - 1، وهى ذات نتيجة مباراة الظفرة والنصر، وحقق بني ياس الفوز على خورفكان 1 - 0، وحسمت نتيجة التعادل الإيجابي 2 - 2 قمة الوصل والوحدة، وفاز الجزيرة 2 - 0 على دبا، وبنفس النتيجة حسم الشارقة قمة شباب الأهلي، وفي موسم 2023 - 2024 فاز الشارقة على كلباء 4 - 3، وتغلب البطائح على الوحدة 2 - 1، وبنفس النتيجة فاز خورفكان على دبا، وكسب العين نظيره بني ياس بنتيجة 3 - 2، وحقق شباب الأهلي الفوز على عجمان 3 - 0، وفاز الوصل على الإمارات 1 - 0، وحسم الجزيرة قمة النصر بنتيجة 3 - 1، وفي الموسم الماضي ظهرت النتائج الكبيرة في الجولة الافتتاحية من الموسم الماضي، حيث فاز النصر 5 - 1 على العروبة، وبذات النتيجة فاز العين على خورفكان، وحقق الشارقة الفوز أمام دبا الحصن 4 - 1، فيما فاز الوحدة على عجمان 1 - 0، وحقق بني ياس الفوز على الجزيرة 2 - 0، فيما كسب شباب الأهلي نظيره البطائح 2 - 1، وحسم التعادل الإيجابي 2 - 2 نتيجة مباراة كلباء والوصل.
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