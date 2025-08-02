منتخب "سلة الكراسي" إلى ربع نهائي المونديال

منتخب "سلة الكراسي" إلى ربع نهائي المونديال
واستهل منتخبنا مشواره في البطولة بفوز مستحق على كرواتيا بنتيجة 14 – 8، أعقبه انتصار كبير على كينيا 19 – 8، قبل أن يتلقى خسارته الوحيدة أمام مصر بنتيجة 12 – 11 في مباراة مثيرة امتدت حتى الثواني الأخيرة.
وعاد المنتخب بقوة ليختتم مبارياته في الدور الأول بفوز ثالث على بريطانيا بنتيجة 16 – 10، ليحسم صدارة المجموعة الأولى ويضمن العبور المباشر إلى ربع النهائي.
ويعتبر هذا التأهل المباشر إنجازاً إضافياً للمنتخب الوطني، ويمنحه أفضلية فنية وبدنية قبل دخول مرحلة الحسم، حيث ينتظر الفائز من مواجهة النمسا (Austria) ضد أحد المنتخبات صاحبة الترتيب الثالث في المجموعة الثانية.
وأظهر المنتخب خلال مبارياته الأربع انسجاماً كبيراً وروحاً قتالية عالية، إلى جانب تركيز تكتيكي لافت، ما جعله يتفوّق على خصومه بجدارة.
وتُعد هذه المشاركة واحدة من المحطات المفصلية في مسيرة منتخب أصحاب الهمم، الذي يسير بثبات نحو كتابة فصل جديد من الإنجازات الدولية باسم الإمارات.
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