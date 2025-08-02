منتخب "سلة الكراسي" إلى ربع نهائي المونديال

MENAFN - Al-Bayan) حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3 إنجازاً مميزاً بتصدره للمجموعة الأولى في بطولة العالم المقامة في جنوب إفريقيا، متأهلاً مباشرة إلى الدور ربع النهائي دون الحاجة لخوض مباريات دور الـ16، وذلك بعد أن أنهى مشواره في دور المجموعات بثلاثة انتصارات من أصل أربع مباريات.

واستهل منتخبنا مشواره في البطولة بفوز مستحق على كرواتيا بنتيجة 14 – 8، أعقبه انتصار كبير على كينيا 19 – 8، قبل أن يتلقى خسارته الوحيدة أمام مصر بنتيجة 12 – 11 في مباراة مثيرة امتدت حتى الثواني الأخيرة.

وعاد المنتخب بقوة ليختتم مبارياته في الدور الأول بفوز ثالث على بريطانيا بنتيجة 16 – 10، ليحسم صدارة المجموعة الأولى ويضمن العبور المباشر إلى ربع النهائي.

ويعتبر هذا التأهل المباشر إنجازاً إضافياً للمنتخب الوطني، ويمنحه أفضلية فنية وبدنية قبل دخول مرحلة الحسم، حيث ينتظر الفائز من مواجهة النمسا (Austria) ضد أحد المنتخبات صاحبة الترتيب الثالث في المجموعة الثانية.

وأظهر المنتخب خلال مبارياته الأربع انسجاماً كبيراً وروحاً قتالية عالية، إلى جانب تركيز تكتيكي لافت، ما جعله يتفوّق على خصومه بجدارة.

وتُعد هذه المشاركة واحدة من المحطات المفصلية في مسيرة منتخب أصحاب الهمم، الذي يسير بثبات نحو كتابة فصل جديد من الإنجازات الدولية باسم الإمارات.