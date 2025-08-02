مقر جديد لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة
ويعد المبنى الجديد الذي تم تشييده في الفجيرة أيقونة شطرنجية تم تصميمها بأفكار ابتكارية حضارية تحفز لاعبي الشطرنج على الإبداء في رياضة الأذكياء وبطراز معماري يتناغم والنقلة النوعية الحضارية لإمارة الفجيرة في جميع الجوانب وتجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل.
وصمم المبنى الجديد بالاستفادة من عناصر لعبة الشطرنج وهي رقعة الشطرنج وأدوات الفيل والوزير والحصان، ويتضمن قاعات تدريب وأخرى للمحاضرات ومكتبة شطرنجية تم تصميمها بشكل مميز يخدم لاعبي رياضة الشطرنج بشكل متكامل.
وكشف الدكتور عبدالله آل بركت رئيس مجلس إدارة النادي أن المبنى الجديد يوفر بيئة محفزة للاعبين على الإبداع ما سيجعلها فرصة ثمينة للفوز بالبطولات فضلاً عن كونه واجهة سياحية مضافة للسياحة في إمارة الفجيرة.
ويتسع النادي الذي يعد مركزاً رياضياً فريداً من نوعه لممارسة الشطرنج لقرابة 900 شخص ويمكنه استضافة أكبر البطولات على مستوى الإمارات والعالم، ويضم النادي أكبر قطعة شطرنج في العالم، بارتفاع 16 متراً، تشكل أحد أهم معالمه المعمارية الفريدة.
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