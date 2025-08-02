مقر جديد لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة

MENAFN - Al-Bayan) يستعد نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة للانتقال إلى المقر الجديد الذي يُعد أيقونة معمارية فريدة من نوعها في قلب إمارة الفجيرة.

ويعد المبنى الجديد الذي تم تشييده في الفجيرة أيقونة شطرنجية تم تصميمها بأفكار ابتكارية حضارية تحفز لاعبي الشطرنج على الإبداء في رياضة الأذكياء وبطراز معماري يتناغم والنقلة النوعية الحضارية لإمارة الفجيرة في جميع الجوانب وتجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وصمم المبنى الجديد بالاستفادة من عناصر لعبة الشطرنج وهي رقعة الشطرنج وأدوات الفيل والوزير والحصان، ويتضمن قاعات تدريب وأخرى للمحاضرات ومكتبة شطرنجية تم تصميمها بشكل مميز يخدم لاعبي رياضة الشطرنج بشكل متكامل.

وكشف الدكتور عبدالله آل بركت رئيس مجلس إدارة النادي أن المبنى الجديد يوفر بيئة محفزة للاعبين على الإبداع ما سيجعلها فرصة ثمينة للفوز بالبطولات فضلاً عن كونه واجهة سياحية مضافة للسياحة في إمارة الفجيرة.

ويتسع النادي الذي يعد مركزاً رياضياً فريداً من نوعه لممارسة الشطرنج لقرابة 900 شخص ويمكنه استضافة أكبر البطولات على مستوى الإمارات والعالم، ويضم النادي أكبر قطعة شطرنج في العالم، بارتفاع 16 متراً، تشكل أحد أهم معالمه المعمارية الفريدة.