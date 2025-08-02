"عالم دبي للرياضة" يشهد أول سباق نصف ماراثون داخلي

MENAFN - Al-Bayan) يقام اليوم أول سباق نصف ماراثون داخلي في دبي، ضمن فعاليات عالم دبي للرياضة، أكبر وجهة رياضية داخلية في المنطقة، والتي تنطلق اليوم، وتستمر حتى 2 سبتمبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، ويتم تنظيم هذه الفعالية الصيفية المميزة من قِبل مركز دبي التجاري العالمي بالاشتراك مع مجلس دبي الرياضي، وتقدم العديد من الأنشطة الرياضية، والأكاديميات الرياضية، ودخول مجاني لصالة اللياقة البدنية، وغيرها الكثير من الأنشطة لجميع الأعمار والقدرات في بيئة مكيفة بالكامل.

ويشهد عالم دبي للرياضة هذا العام الدوري الصيفي المقرر يوم 23 أغسطس الجاري، وتتنافس من خلالها أفضل فرق الشركات في الدولة، في إطار فعالية رياضية، تتميز بالمباريات القوية، وتعزيز اللعب الجماعي للفرق، مع توفير فعاليات وأنشطة أخرى في ألعاب كرة القدم، السلة، البادل، تنس الطاولة، الطائرة، الريشة الطائرة، الكريكيت، التنس، وكرة البيكل، إلى جانب صالة لياقة بدنية، ويمكن لجميع الزوار دخولها مجاناً، وتتوفر فيها أجهزة تمارين الكارديو واللياقة، ومناطق تعزيز القوة، بالإضافة إلى عالم دبي للأطفال، وهي منطقة ألعاب بإشراف متخصصين تضم منزلقات عملاقة، وسباقات العوائق، ومناطق المغامرات، والفنون والمشغولات اليدوية، والعديد من الأنشطة المثالية للعائلات.

كما يشهد كذلك عالم دبي للرياضة برامج الأكاديميات الرياضية المرموقة، وبرامج تدريبية عالمية المستوى للرياضيين الصغار، بالتعاون مع أشهر الأكاديميات الرياضية، لتقديم برامج تدريبية تحت إشراف المتخصصين للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عاماً، وتضم الأنشطة ورش عمل ودورات تدريبية، وبرامج لتنمية قدرات الرياضيين الصغار على مدار الشهر الجاري، وستقدم البرامج من قبل أكاديمية غالاكسي بلوز فوتبول، وأكاديمية ريال مدريد، وأكاديمية آي إف إيه سبورتس في كرة القدم، وأكاديمية بروفشنال سبورتس، وأكاديمية ديبيكا سبورتس في كرة الريشة، وأكاديمية ستار باسكتبول في كرة القدم والسلة، وأكاديمية تنس 360 في التنس، وأكاديمية ون ديلا كروز سبورتس في الكرة الطائرة والسلة، وأكاديمية سماشينغ بوينتس سبورتس في الكريكيت.