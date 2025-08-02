"عالم دبي للرياضة" يشهد أول سباق نصف ماراثون داخلي

"عالم دبي للرياضة" يشهد أول سباق نصف ماراثون داخلي
ويشهد عالم دبي للرياضة هذا العام الدوري الصيفي المقرر يوم 23 أغسطس الجاري، وتتنافس من خلالها أفضل فرق الشركات في الدولة، في إطار فعالية رياضية، تتميز بالمباريات القوية، وتعزيز اللعب الجماعي للفرق، مع توفير فعاليات وأنشطة أخرى في ألعاب كرة القدم، السلة، البادل، تنس الطاولة، الطائرة، الريشة الطائرة، الكريكيت، التنس، وكرة البيكل، إلى جانب صالة لياقة بدنية، ويمكن لجميع الزوار دخولها مجاناً، وتتوفر فيها أجهزة تمارين الكارديو واللياقة، ومناطق تعزيز القوة، بالإضافة إلى عالم دبي للأطفال، وهي منطقة ألعاب بإشراف متخصصين تضم منزلقات عملاقة، وسباقات العوائق، ومناطق المغامرات، والفنون والمشغولات اليدوية، والعديد من الأنشطة المثالية للعائلات.
كما يشهد كذلك عالم دبي للرياضة برامج الأكاديميات الرياضية المرموقة، وبرامج تدريبية عالمية المستوى للرياضيين الصغار، بالتعاون مع أشهر الأكاديميات الرياضية، لتقديم برامج تدريبية تحت إشراف المتخصصين للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عاماً، وتضم الأنشطة ورش عمل ودورات تدريبية، وبرامج لتنمية قدرات الرياضيين الصغار على مدار الشهر الجاري، وستقدم البرامج من قبل أكاديمية غالاكسي بلوز فوتبول، وأكاديمية ريال مدريد، وأكاديمية آي إف إيه سبورتس في كرة القدم، وأكاديمية بروفشنال سبورتس، وأكاديمية ديبيكا سبورتس في كرة الريشة، وأكاديمية ستار باسكتبول في كرة القدم والسلة، وأكاديمية تنس 360 في التنس، وأكاديمية ون ديلا كروز سبورتس في الكرة الطائرة والسلة، وأكاديمية سماشينغ بوينتس سبورتس في الكريكيت.
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