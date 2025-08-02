وزير الإدارة المحلية يتفقّد بلديات عين الباشا وجرش وعجلون والجنيد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري اليوم السبت، بلديات عين الباشا، وجرش، وعجلون، والجنيد، واطلع على برامجها وسير العمل فيها.



ووفقاً لبيان للوزارة، بدأ المصري جولته من بلدية عين الباشا، حيث تفقد عدداً من المناطق واطلع على خدمات البلدية وبرامجها، مؤكداً ضرورة معالجة أي اختلالات أو جوانب قصور قد تؤثر على كفاءة تقديم الخدمات، وتعزيز الأداء المؤسسي في مختلف دوائر البلدية.



وخلال زيارته لبلدية جرش الكبرى، اطلع على جهود البلدية في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، مشدداً على أهمية مراجعة الإجراءات وتصويب التحديات لضمان تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي بلدية عجلون الكبرى، ناقش الوزير مع رئيس لجنة البلدية محمد علي البشابشة واقع العمل البلدي، وقام بجولة ميدانية برفقة رئيس اللجنة شملت عددا من المناطق.



واختتم الوزير جولته بزيارة بلدية الجنيد، حيث اطلع على سير العمل في مرافق البلدية، وتفقد برفقة رئيس اللجنة أحمد قوقزة مناطق البلدية.