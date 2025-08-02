وزير الإدارة المحلية يتفقّد بلديات عين الباشا وجرش وعجلون والجنيد

وزير الإدارة المحلية يتفقّد بلديات عين الباشا وجرش وعجلون والجنيد
ووفقاً لبيان للوزارة، بدأ المصري جولته من بلدية عين الباشا، حيث تفقد عدداً من المناطق واطلع على خدمات البلدية وبرامجها، مؤكداً ضرورة معالجة أي اختلالات أو جوانب قصور قد تؤثر على كفاءة تقديم الخدمات، وتعزيز الأداء المؤسسي في مختلف دوائر البلدية.
وخلال زيارته لبلدية جرش الكبرى، اطلع على جهود البلدية في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، مشدداً على أهمية مراجعة الإجراءات وتصويب التحديات لضمان تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وفي بلدية عجلون الكبرى، ناقش الوزير مع رئيس لجنة البلدية محمد علي البشابشة واقع العمل البلدي، وقام بجولة ميدانية برفقة رئيس اللجنة شملت عددا من المناطق.
واختتم الوزير جولته بزيارة بلدية الجنيد، حيث اطلع على سير العمل في مرافق البلدية، وتفقد برفقة رئيس اللجنة أحمد قوقزة مناطق البلدية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الشعبة البرلمانية: تداعيات الظروف السياسية العالمية المعقدة تُحتم التعاون البرلماني والحوار كسبيل أمثل لتحقيق السلام العادل والدائم
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بحديقة الأزبكية.. صور
قائد الجيش اللبناني يبحث مع قائدي العمليات الإيطالية واليونيفيل سبل تعزيز التعاون
محافظ الطائف يطمئن على مصابي عربة الألعاب - جريدة الوطن السعودية
مخيم (الرائد الازرق) الصيفي بتنظيم منظمة (روبمي) ينطلق غدا الاحد
الوطنية للانتخابات تغلق 25 مقرا انتخابيا من 117 دولة