هام بشأن اعلان نتائج التوجيهي - رابط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - جدد مصدر في وزارة التربية والتعليم ، تحذير طلبة التوجيهي من التعامل مع شركات توهم الطلبة بقدرتها على تزويدهم بنتائج امتحان التوجيهي قبل اعلانها رسميا من قبل الوزارة.

وجدد المصدر تأكيده على أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد موعد إعلان النتائج، داعيا الطلبة وأولياء الأمور إلى عدم الالتفات إلى الشائعات حول موعد إعلان النتائج أو كل من يدعي مقدرته الحصول عليها قبل صدورها بشكل رسمي من الوزارة. وبحسب ما اعلنته الوزارة سابقاً .

وبحسب ما اعلنته الوزارة سابقاً ، ان النتائج ستكون متاحة عند اعلانها على الموقع الإلكتروني ().



و أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2025 ستصدر يوم الخميس الموافق 7 آب، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

