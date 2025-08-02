هام بشأن اعلان نتائج التوجيهي - رابط

هام بشأن اعلان نتائج التوجيهي - رابط
وجدد المصدر تأكيده على أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد موعد إعلان النتائج، داعيا الطلبة وأولياء الأمور إلى عدم الالتفات إلى الشائعات حول موعد إعلان النتائج أو كل من يدعي مقدرته الحصول عليها قبل صدورها بشكل رسمي من الوزارة. وبحسب ما اعلنته الوزارة سابقاً .
وبحسب ما اعلنته الوزارة سابقاً ، ان النتائج ستكون متاحة عند اعلانها على الموقع الإلكتروني ().
و أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2025 ستصدر يوم الخميس الموافق 7 آب، في تمام الساعة الخامسة مساءً.
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