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مستعمرون يقطعون أشجار زيتون جنوب سلفيت

مستعمرون يقطعون أشجار زيتون جنوب سلفيت

2025-08-02 06:06:36
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت /PNN- قطع مستعمرون، اليوم السبت، عددا من أشجار الزيتون في قرية فرخة جنوب سلفيت.

وأفاد رئيس المجلس القروي في فرخة مصطفى حماد، بأن مستعمرين اقتحموا منطقة المنقاع، وقطعوا 15 شجرة زيتون معمرة تعود ملكيتها للمواطنين عادل ياسين، وفتحي الأشقر.

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