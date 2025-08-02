ريال مدريد يعلن أولى مبارياته الودية قبل انطلاقة الموسم

خبرني - أعلن نادي ريال مدريد، خوضه مباراة ودية ضمن برنامجه الإعدادي للموسم الكروي 2025-2026، حيث سيواجه فريق WSG تيرول النمساوي يوم 12 أغسطس المقبل.

المباراة ستقام على ملعب تيفولي بمدينة إنسبروك في النمسا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

تأتي هذه المباراة كجزء من استعدادات الفريق الملكي بقيادة المدرب تشابي ألونسو، لتجهيز اللاعبين لانطلاقة الموسم الجديد.

ولم يتم الإعلان بعد عن القناة الناقلة للمباراة، سواء عبر قناة ريال مدريد الرسمية (RMTV) أو إحدى القنوات الرياضية الأخرى.

تُعد هذه الودية اختبارًا مهمًا للفريق، خاصةً للوافدين الجدد واللاعبين العائدين من الإصابات، حيث ستكون الفرصة الأخيرة لتقييم الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق الدوري الإسباني.

وسيبدأ ريال مدريد مشواره في الليجا يوم 19 أغسطس/أب بمواجهة أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو.