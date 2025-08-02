الوحدات يتجه لإقالة قيس اليعقوبي

الوحدات يتجه لإقالة قيس اليعقوبي
خبرني - يتجه الوحدات لإقالة مدربه التونسي قيس اليعقوبي، 58 عامًا، من منصبه بعد الخسارة أمام الرمثا بهدف دون رد، مساء الجمعة، في الجولة الأولى من الدوري الأردني لكرة القدم.
ويرتبط اليعقوبي بعقد مع الوحدات حتى نهاية الموسم الحالي، حيث تولى المهمة في مارس/أذار الماضي.
وقاد اليعقوبي، الفريق للتتويج بلقب كأس الأردن في الموسم الماضي، لكنه فشل في حصد لقب الدوري المحلي، كما خسر لقب كأس السوبر الأردني في بداية الموسم.
ولم يقدم الوحدات الأداء المتوقع في افتتاح مشواره بالدوري، حيث خسر على ملعبه أمام الرمثا بهدف مثير للجدل.
وأثار الهدف الذي سجله حمزة الدردور للرمثا جدلاً واسعاً، حيث أكد الدردور في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة أنه غير متأكد إن كان هو صاحب اللمسة الأخيرة للكرة أم مدافع الوحدات.
من جهته، أعرب صالح راتب، لاعب الوحدات، عن خيبة أمله من أداء الفريق، مؤكداً أن اللاعبين مطالبون بإظهار ردة فعل قوية في المباريات المقبلة لتعويض الخسارة، مشيراً إلى أن المستوى الحالي لا يليق بتاريخ النادي.
وعلم موقع "كووورة" أن المدرب الصربي داركو ياناسكوفينش هو الأقرب للعودة لتدريب الوحدات مجدداً، في ظل البحث عن بديل لليغقوبي لتصحيح مسار الفريق في الموسم الحالي.
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