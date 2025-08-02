برنامج يوم جديد يختتم مرحلته الأولى: 90 حلقة من التعلم، التعافي، والأمل لأطفال فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/ شَهِد هذا الأسبوع اختتام المرحلة الاولى من برنامج "يوم جديد" - البرنامج الإذاعي التربوي الرائد والذي يقدم محتوى تعليميّ ودعم نفسي-اجتماعي للأطفال في عبر الأراضي الفلسطينية المُحتلّة، حيث تم الانتهاء من بث 90 حلقة لدعم الأطفال في غزة، الضفة الغربية، والقدس الشرقية.

جاء "يوم جديد" استجابةً للحاجة الملحّة للوصول إلى الأطفال الفلسطينيين الذين يواجهون ويلات الحرب، والنزوح، والانقطاع عن التعليم لفترات طويلة، ليصبح البرنامج رفيقًا يوميًا لآلاف من الأطفال. ومن خلال مزيج من السرد القصصي، والتعلم غير الرسمي، والدعم النفسي والاجتماعي، وفر البرنامج اطاراً للتعلم، وارتباطاً وثيقاً بالجذور الثقافية، وأملًا في وقت يسوده انعدام الاستقرار.

يُذكر أن البرنامج بُثّ يوميًا عبر الراديو وتم نشره وتوزيعه عبر منصات البودكاست ووسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات واتساب. وقدّم من خلال شخصياته مثل إياد، وسعاد، وقطتهم الفضولية "زعفران" - دروسًا تربوية وقصصاً مستوحاة من الثقافة والقيم والأغاني الفلسطينية.

بدعم من مؤسسة "التعليم فوق الجميع" (EAA) وإنتاج مجموعة لاببِس، تم إعداد البرنامج وتنفيذه بالتعاون مع تربويين وأخصائيين نفسيين، وكتّاب فلسطينييّن، وشركاء مجتمعيين.

وقال عمّار أبو زيّاد، المدير الإقليمي لمجموعة لاببِس:

"لقد أثبت الراديو أنه من أكثر الوسائل مرونة وسهولة في الوصول في أوقات الأزمات. حتى حين انقطع الإنترنت، كانت العائلات لا تزال قادرة على الاستماع - وتمكن الأطفال من التعلم والاستفادة من البرنامج."

دمجت كل حلقة، التي بلغت مدتها 30 دقيقة بين أدوات الدعم النفسي والعاطفي، والتعلم التفاعلي، وموضوعات حول الصمود والهوية. كما رافق نشر الحلقات توزيع موارد داعمة لمقدّمي الرعاية والمعلمين، إلى جانب جلسات استماع مباشرة وورش عمل وأنشطة مختلفة في مراكز تعليمية للأطفال متوزّعة بين القدس الشرقية والضفة الغربية.

قالت إحدى المستمعات من غزة والتي تبلغ من العمر 8 سنوات:

"كنت أنتظر سعاد كل ليلة. كنت أحفظ الأغاني عن ظهر قلب. عندما أستمع إلى البرنامج، أنسى الحرب. كان البرنامج يشعرني وكأن لديّ صديق."

وقالت دعاء محيسن، أخصائية التعليم في مؤسسة التعليم فوق الجميع: "في مؤسسة التعليم فوق الجميع، نؤمن بأن لكل طفل الحق في التعلم، حتى في أحلك الظروف. دعمنا لبرنامج 'يوم جديد' يأتي من إيماننا بقدرة الحلول الإبداعية والبسيطة - كالراديو - على إحداث أثر حقيقي في تعليم الأطفال وتعافيهم النفسي. إن ما لمسناه من تفاعل الأطفال وأسرهم يعكس أهمية الاستثمار في التعليم كوسيلة للصمود والأمل."

ولضمان الوصول الشامل، تم نشر الحلقات عبر منصات متعددة - من الراديو FM إلى يوتيوب وتطبيقات البودكاست - وتم تكييفها لتناسب البيئات غير القادرة على الوصول إلى الانترنت والكهرباء. كما طوّر الفريق أدوات وموارد تفاعلية للمعلمين، شملت تقنيات اليقظة الذهنية وأدلة للصفوف الدراسية.

نظرة نحو المستقبل

مع الانتهاء من بثّ أول 90 حلقة، بدأت مرحلة التخطيط للمرحلة الثانية. ستركّز المرحلة القادمة على تعميق المكوّنات النفسية والاجتماعية، وتوسيع نطاق الوصول إلى المجتمعات المهمّشة، وتزويد المزيد من المعلمين ومقدّمي الرعاية بالأدوات اللازمة لدعم تعلم وتعافي الأطفال.

يضيف أبو زياد "هذا ليس النهاية. بل هي بداية لجهد أوسع - لحماية التعليم وتعزيز الصمود، مهما كانت الظروف."

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