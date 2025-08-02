برنامج يوم جديد يختتم مرحلته الأولى: 90 حلقة من التعلم، التعافي، والأمل لأطفال فلسطين

برنامج يوم جديد يختتم مرحلته الأولى: 90 حلقة من التعلم، التعافي، والأمل لأطفال فلسطين
جاء "يوم جديد" استجابةً للحاجة الملحّة للوصول إلى الأطفال الفلسطينيين الذين يواجهون ويلات الحرب، والنزوح، والانقطاع عن التعليم لفترات طويلة، ليصبح البرنامج رفيقًا يوميًا لآلاف من الأطفال. ومن خلال مزيج من السرد القصصي، والتعلم غير الرسمي، والدعم النفسي والاجتماعي، وفر البرنامج اطاراً للتعلم، وارتباطاً وثيقاً بالجذور الثقافية، وأملًا في وقت يسوده انعدام الاستقرار.
يُذكر أن البرنامج بُثّ يوميًا عبر الراديو وتم نشره وتوزيعه عبر منصات البودكاست ووسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات واتساب. وقدّم من خلال شخصياته مثل إياد، وسعاد، وقطتهم الفضولية "زعفران" - دروسًا تربوية وقصصاً مستوحاة من الثقافة والقيم والأغاني الفلسطينية.
بدعم من مؤسسة "التعليم فوق الجميع" (EAA) وإنتاج مجموعة لاببِس، تم إعداد البرنامج وتنفيذه بالتعاون مع تربويين وأخصائيين نفسيين، وكتّاب فلسطينييّن، وشركاء مجتمعيين.
وقال عمّار أبو زيّاد، المدير الإقليمي لمجموعة لاببِس:
"لقد أثبت الراديو أنه من أكثر الوسائل مرونة وسهولة في الوصول في أوقات الأزمات. حتى حين انقطع الإنترنت، كانت العائلات لا تزال قادرة على الاستماع - وتمكن الأطفال من التعلم والاستفادة من البرنامج."
دمجت كل حلقة، التي بلغت مدتها 30 دقيقة بين أدوات الدعم النفسي والعاطفي، والتعلم التفاعلي، وموضوعات حول الصمود والهوية. كما رافق نشر الحلقات توزيع موارد داعمة لمقدّمي الرعاية والمعلمين، إلى جانب جلسات استماع مباشرة وورش عمل وأنشطة مختلفة في مراكز تعليمية للأطفال متوزّعة بين القدس الشرقية والضفة الغربية.
قالت إحدى المستمعات من غزة والتي تبلغ من العمر 8 سنوات:
"كنت أنتظر سعاد كل ليلة. كنت أحفظ الأغاني عن ظهر قلب. عندما أستمع إلى البرنامج، أنسى الحرب. كان البرنامج يشعرني وكأن لديّ صديق."
وقالت دعاء محيسن، أخصائية التعليم في مؤسسة التعليم فوق الجميع: "في مؤسسة التعليم فوق الجميع، نؤمن بأن لكل طفل الحق في التعلم، حتى في أحلك الظروف. دعمنا لبرنامج 'يوم جديد' يأتي من إيماننا بقدرة الحلول الإبداعية والبسيطة - كالراديو - على إحداث أثر حقيقي في تعليم الأطفال وتعافيهم النفسي. إن ما لمسناه من تفاعل الأطفال وأسرهم يعكس أهمية الاستثمار في التعليم كوسيلة للصمود والأمل."
ولضمان الوصول الشامل، تم نشر الحلقات عبر منصات متعددة - من الراديو FM إلى يوتيوب وتطبيقات البودكاست - وتم تكييفها لتناسب البيئات غير القادرة على الوصول إلى الانترنت والكهرباء. كما طوّر الفريق أدوات وموارد تفاعلية للمعلمين، شملت تقنيات اليقظة الذهنية وأدلة للصفوف الدراسية.
نظرة نحو المستقبل
مع الانتهاء من بثّ أول 90 حلقة، بدأت مرحلة التخطيط للمرحلة الثانية. ستركّز المرحلة القادمة على تعميق المكوّنات النفسية والاجتماعية، وتوسيع نطاق الوصول إلى المجتمعات المهمّشة، وتزويد المزيد من المعلمين ومقدّمي الرعاية بالأدوات اللازمة لدعم تعلم وتعافي الأطفال.
يضيف أبو زياد "هذا ليس النهاية. بل هي بداية لجهد أوسع - لحماية التعليم وتعزيز الصمود، مهما كانت الظروف."
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