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مسؤول أممي يدعو الاحتلال إلى غمر غزة بالمساعدات عبر كل القنوات والمعابر

مسؤول أممي يدعو الاحتلال إلى غمر غزة بالمساعدات عبر كل القنوات والمعابر

2025-08-01 11:11:59
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 1 - 8 (كونا) -- دعا مسؤول أممي رفيع المستوى اليوم الجمعة الاحتلال الاسرائيلي إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية والتجارية إلى غزة للوصول إلى ما يقارب 500 شاحنة يوميا مؤكدا على ضرورة "غمر القطاع بالمساعدات عبر كل القنوات والمعابر".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب المدير التنفيذي المعني بالعمليات الإنسانية والإمداد في منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والأمومة (يونيسف) تيد شيبان للصحفيين في مقر الأمم المتحدة.
وشدد شيبان على ضرورة "ألا يقتل الأطفال وهم ينتظرون في طابور بمركز للتغذية أو يجمعون المياه ويجب ألا يكون الناس في حالة من اليأس تدفعهم إلى اقتحام قوافل المساعدات للحصول على الطعام".
وحذر من أن قطاع غزة يواجه الآن خطرا جسيما من المجاعة مبينا أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص في القطاع يمضون أياما بدون طعام "كما تجاوز مؤشر سوء التغذية عتبة المجاعة واليوم أكثر من 320 ألف طفل صغير معرضون لخطر سوء التغذية الحاد".
وأضاف شيبان أن علامات المعاناة الشديدة والجوع ظاهرة على وجوه العائلات والأطفال مشيرا إلى مقتل أكثر من 18 ألف طفل في غزة منذ بداية الحرب - أي بمعدل 28 طفلا في اليوم الواحد.
ودعا سلطات الاحتلال إلى مراجعة قواعد الاشتباك العسكرية بهدف حماية المدنيين والأطفال لافتا إلى أن (يونيسف) تبذل قصارى جهدها لمعالجة الوضع من خلال دعم الرضاعة الطبيعية وتوفير حليب الأطفال ومعالجة الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد منبها إلى أن الاحتياجات هناك "هائلة". (النهاية)

ع س ت / ر ج


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