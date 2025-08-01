مسؤول أممي يدعو الاحتلال إلى غمر غزة بالمساعدات عبر كل القنوات والمعابر

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مسؤول أممي يدعو الاحتلال إلى غمر غزة بالمساعدات عبر كل القنوات والمعابر
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 1 - 8 (كونا) -- دعا مسؤول أممي رفيع المستوى اليوم الجمعة الاحتلال الاسرائيلي إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية والتجارية إلى غزة للوصول إلى ما يقارب 500 شاحنة يوميا مؤكدا على ضرورة "غمر القطاع بالمساعدات عبر كل القنوات والمعابر".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب المدير التنفيذي المعني بالعمليات الإنسانية والإمداد في منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والأمومة (يونيسف) تيد شيبان للصحفيين في مقر الأمم المتحدة.
وشدد شيبان على ضرورة "ألا يقتل الأطفال وهم ينتظرون في طابور بمركز للتغذية أو يجمعون المياه ويجب ألا يكون الناس في حالة من اليأس تدفعهم إلى اقتحام قوافل المساعدات للحصول على الطعام".
وحذر من أن قطاع غزة يواجه الآن خطرا جسيما من المجاعة مبينا أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص في القطاع يمضون أياما بدون طعام "كما تجاوز مؤشر سوء التغذية عتبة المجاعة واليوم أكثر من 320 ألف طفل صغير معرضون لخطر سوء التغذية الحاد".
وأضاف شيبان أن علامات المعاناة الشديدة والجوع ظاهرة على وجوه العائلات والأطفال مشيرا إلى مقتل أكثر من 18 ألف طفل في غزة منذ بداية الحرب - أي بمعدل 28 طفلا في اليوم الواحد.
ودعا سلطات الاحتلال إلى مراجعة قواعد الاشتباك العسكرية بهدف حماية المدنيين والأطفال لافتا إلى أن (يونيسف) تبذل قصارى جهدها لمعالجة الوضع من خلال دعم الرضاعة الطبيعية وتوفير حليب الأطفال ومعالجة الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد منبها إلى أن الاحتياجات هناك "هائلة". (النهاية)
ع س ت / ر ج
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب المدير التنفيذي المعني بالعمليات الإنسانية والإمداد في منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والأمومة (يونيسف) تيد شيبان للصحفيين في مقر الأمم المتحدة.
وشدد شيبان على ضرورة "ألا يقتل الأطفال وهم ينتظرون في طابور بمركز للتغذية أو يجمعون المياه ويجب ألا يكون الناس في حالة من اليأس تدفعهم إلى اقتحام قوافل المساعدات للحصول على الطعام".
وحذر من أن قطاع غزة يواجه الآن خطرا جسيما من المجاعة مبينا أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص في القطاع يمضون أياما بدون طعام "كما تجاوز مؤشر سوء التغذية عتبة المجاعة واليوم أكثر من 320 ألف طفل صغير معرضون لخطر سوء التغذية الحاد".
وأضاف شيبان أن علامات المعاناة الشديدة والجوع ظاهرة على وجوه العائلات والأطفال مشيرا إلى مقتل أكثر من 18 ألف طفل في غزة منذ بداية الحرب - أي بمعدل 28 طفلا في اليوم الواحد.
ودعا سلطات الاحتلال إلى مراجعة قواعد الاشتباك العسكرية بهدف حماية المدنيين والأطفال لافتا إلى أن (يونيسف) تبذل قصارى جهدها لمعالجة الوضع من خلال دعم الرضاعة الطبيعية وتوفير حليب الأطفال ومعالجة الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد منبها إلى أن الاحتياجات هناك "هائلة". (النهاية)
ع س ت / ر ج
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