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وزارة الامن الداخلي الأمريكية: انخفاض قياسي جديد في أعداد المهاجرين غير الشرعيين بأمريكا

وزارة الامن الداخلي الأمريكية: انخفاض قياسي جديد في أعداد المهاجرين غير الشرعيين بأمريكا

2025-08-01 11:11:59
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 8 (كونا) -- أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اليوم الجمعة عن "انخفاض قياسي" في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الى الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة في بيان "للمرة الثالثة لهذا العام سجلنا انخفاضا قياسيا في حالات توقيف المهاجرين غير الشرعيين على مستوى البلاد وأدنى عدد خلال عمليات توقيفهم (بحالات العبور) في يوم واحد".
وأضافت "تؤكد البيانات الأولية لشهر يوليو الماضي أن عمليات العبور غير القانونية انخفضت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث إن معدل عمليات توقيف المهاجرين غير الشرعيين (حالات العبور) على طول الحدود الجنوبية الغربية لشهر يوليو بأكمله أقل من المتوسط اليومي في عهد إدارة بايدن".
وشددت على انها لم تفرج عن أي مهاجر غير شرعي خلال الشهر الماضي ليكون شهر يوليو هو ثالث شهر على التوالي لا تفرج فيه سلطات الهجرة عن أي مهاجر من الذين احتجزوا خلال عبورهم الحدود بشكل غير قانوني.
من جانبها قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نوم في تصريح تضمنه البيان "صنع التاريخ مجددا .. البيانات لا تكذب فهذه هي أكثر الحدود أمانا على الإطلاق".
واوضحت نوم أن "الرئيس ترامب لم يكتف بإدارة الأزمة بل قضى عليها تماما .. لا مزيد من الأعذار و لا مزيد من عمليات الإفراج .. لقد وضعنا عصابات المخدرات في حالة دفاع واستعدنا حدودنا".
ويمثل ملف الهجرة أحد أبرز الملفات الانتخابية التي يركز عليها ترامب حيث وعد خلال حملته الانتخابية بتنفيد "أكبر عملية ترحيل جماعي" للمهاجرين غير الشرعييت في تاريخ أمريكا. (النهاية)

ع س ج / س ع م


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