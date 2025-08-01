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مؤسسة البث العام الأمريكية تبدأ إجراءات الإغلاق بعد إلغاء التمويل الفيدرالي

مؤسسة البث العام الأمريكية تبدأ إجراءات الإغلاق بعد إلغاء التمويل الفيدرالي

2025-08-01 11:11:59
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 8 (كونا) -- أعلنت مؤسسة البث العام الأمريكية اليوم الجمعة بدء تقليص عدد موظفيها تمهيدا لإغلاقها بشكل كامل بحلول شهر يناير القادم وذلك عقب قرار الكونغرس إلغاء التمويل الفيدرالي للمؤسسة لأول مرة منذ أكثر من خمسة عقود.
وقالت المؤسسة التي أنشئت عام 1967 بموجب ترخيص من الكونغرس لتكون الجهة المسؤولة عن استثمار الحكومة الفيدرالية بالبث العام في بيان إنها بدأت "تقليصا منظما لعملياتها عقب إقرار حزمة الإلغاءات الفيدرالية وإصدار مشروع قانون مخصصات لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ للعام المالي 2026 والذي استثنى تمويل المؤسسة".
وأشارت رئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية للمؤسسة باتريشيا هاريسون إلى أنه "رغم الجهود الاستثنائية التي بذلها ملايين الأمريكيين الذين تواصلوا مع الكونغرس للحفاظ على التمويل الفيدرالي للمؤسسة فإننا نواجه اليوم الواقع الصعب المتمثل في إغلاق عملياتنا".
وأكدت أن "وسائل الإعلام العامة لطالما كانت من أكثر المؤسسات موثوقية في الحياة الأمريكية حيث توفر فرصا تعليمية وتنبيهات طارئة وحوارا مدنيا وتواصلا ثقافيا في جميع أنحاء أمريكا".
وذكرت هاريسون أن المؤسسة التي تدعم أكثر من 1500 وسيلة إعلام محلية أبرزها الإذاعة الوطنية العامة منذ نحو 60 عاما ستواصل "الوفاء بمسؤولياتها الائتمانية ودعم شركائها خلال هذه المرحلة الانتقالية بشفافية وعناية".
وبحسب البيان تبلغ موظفو المؤسسة اليوم بأن غالبية وظائفهم ستنتهي مع نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر 2025 فيما سيبقى فريق انتقالي صغير حتى يناير 2026 لضمان إغلاق منظم للعمليات.
ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر من موافقة الكونغرس على حزمة من تخفيضات الإنفاق بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شملت إلغاء تمويل بقيمة 1ر1 مليار دولار كان مخصصا لمؤسسة البث العام. (النهاية)

ر س ر / ح م ف


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