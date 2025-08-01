موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
الكويت - وزارة الداخلية تعلن عن ضبط تشكيل عصابي منظم امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية بهدف الهجرة غير المشروعة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي.
تونس - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تعلن عن إدراج عدد من المواقع والمنشآت الثقافية والتاريخية العربية ومن بينها أبراج الكويت على قائمة السجل العربي للتراث المعماري والعمراني الحديث.
رام الله - استشهاد ما لا يقل عن 83 فلسطينيا في غزة وإصابة 554 آخرين بجروح أكثر من نصفهم من طالبي المساعدات الإنسانية خلال 24 ساعة على إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع على ما أفادت به السلطات الصحية في غزة.
واشنطن - الرئيس الامريكي دونالد ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين فيما وصفها بالمناطق المناسبة في قرار قال انه اتخذه بناء على تصريحات روسية حذرت مما أسمته "اليد الميتة" الأمر الذي فسرته واشنطن بأنه تلويح باستخدام القوة النووية.
واشنطن - مؤسسة البث العام الأمريكية تعلن بدء تقليص عدد موظفيها تمهيدا لإغلاقها بشكل كامل بحلول شهر يناير القادم وذلك عقب قرار الكونغرس إلغاء التمويل الفيدرالي للمؤسسة لأول مرة منذ أكثر من خمسة عقود. (النهاية) ر ج
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