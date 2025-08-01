موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية تعلن تنفيذها حملة مرورية باستخدام أجهزة الرادار المتنقلة على طريق مدينة (المطلاع) السكنية أسفرت عن تحرير 225 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 8 مخالفين ومطلوبين.

الكويت - وزارة الداخلية تعلن عن ضبط تشكيل عصابي منظم امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية بهدف الهجرة غير المشروعة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي.

تونس - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تعلن عن إدراج عدد من المواقع والمنشآت الثقافية والتاريخية العربية ومن بينها أبراج الكويت على قائمة السجل العربي للتراث المعماري والعمراني الحديث.

رام الله - استشهاد ما لا يقل عن 83 فلسطينيا في غزة وإصابة 554 آخرين بجروح أكثر من نصفهم من طالبي المساعدات الإنسانية خلال 24 ساعة على إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع على ما أفادت به السلطات الصحية في غزة.

واشنطن - الرئيس الامريكي دونالد ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين فيما وصفها بالمناطق المناسبة في قرار قال انه اتخذه بناء على تصريحات روسية حذرت مما أسمته "اليد الميتة" الأمر الذي فسرته واشنطن بأنه تلويح باستخدام القوة النووية.

واشنطن - مؤسسة البث العام الأمريكية تعلن بدء تقليص عدد موظفيها تمهيدا لإغلاقها بشكل كامل بحلول شهر يناير القادم وذلك عقب قرار الكونغرس إلغاء التمويل الفيدرالي للمؤسسة لأول مرة منذ أكثر من خمسة عقود. (النهاية) ر ج