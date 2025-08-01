دولة فلسطين.. اعترافات تعكس تحولات جوهرية

MENAFN - Al-Bayan) الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، التي بلغت مستويات مروعة، أطلقت شرارة الحديث اللافت والواسع عن ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في إشارة سياسية ذات مغزى إلى جذور الصراع الذي لم يبدأ في غزة ولا في أكتوبر 2023، ما يعني أن الدول الوازنة في العالم باتت تدرك أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لنزع عوامل تفجر الصراع بين الحين والآخر.

موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس جديداً، رغم أنه تفاعل بعد حرب 7 أكتوبر 2023، ثم زاد نشاطاً في العامين التاليين اللذين شهدا حراكاً دبلوماسياً متزايداً في أوروبا والعالم الغربي، فقد أعلنت دول عدة نيتها الاعتراف رسمياً خلال 2024–2025، ما يعكس تحولات مهمة في مواقف الغرب تجاه الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

لكن جذور الموضوع تعود إلى العام 1988، حين أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، في ذروة انتفاضة الحجارة، وثيقة الاستقلال التي تنص على إقامة الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية. ومع نهاية 1988، حظيت الدولة الفلسطينية بالاعتراف من 78 دولة، لكن في مارس 2025، باتت 147 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، تعترف بفلسطين.

دولة مراقبة

ومنذ نوفمبر 2012 تتمتع فلسطين بوضع دولة مراقبة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، علماً بأن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو باستمرار أو هددت به لمنع العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

وفي 22 مارس 2024، أصدرت إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا بياناً مشتركاً أعلنت فيه عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبعد ذلك أعلنت سلوفينيا في 4 يونيو اعترافها رسمياً.

وفي 16 نوفمبر 2023 صوت برلمان النرويج، ثم صدر الاعتراف الرسمي في 28 مايو 2024. وأعلنت مالطا كذلك نيتها الاعتراف مع تأجيل التنفيذ.

وكانت فرنسا أول دولة من مجموعة السبع، التي تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن، تعلن عزمها الاعتراف، وذلك في 24 يوليو 2025.

وفي 30 يوليو، أعلنت كندا نيتها الاعتراف في سبتمبر المقبل، مع شروط تتعلق بالإصلاحات والانتخابات الفلسطينية. ولم تحدد أستراليا موعداً رسمياً، لكنها أعربت عن توجه قوي نحو الاعتراف.

نداء جماعي

الخميس الماضي، وجهت 15 دولة غربية، على رأسها فرنسا، نداء جماعياً باسم إعلان نيويورك، الذي دعا البلدان الأخرى لإعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطين. وضم النداء الذي أطلق في ختام مؤتمر وزاري في الأمم المتحدة حول حل الدولتين، إلى جانب فرنسا، كلاً من كندا وأستراليا، العضوين في مجموعة العشرين.

وأندورا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو وسلوفينيا وإسبانيا. وأعلنت بريطانيا نيتها الاعتراف قبل موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا لم يتوقف إطلاق النار في غزة.

إجمالاً، فإن موجة الاعترافات المعلنة أو المزمعة تعكس تحولاً جوهرياً في الموقف الدولي، خصوصاً مع انضمام دول وازنة مثل فرنسا والمملكة المتحدة وكندا إلى هذا التوجه، وهو ما قد يفتح الباب لتغيرات أوسع في خريطة المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية.

ويبقى السؤال: هل يتغير واقع الصراع وتنتقل فلسطين من خريطة السياسة إلى دولة على الأرض، أم يتغلب الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل على الإرادة الدولية؟