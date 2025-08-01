الزعيم.. العين على منصات التتويج

MENAFN - Al-Bayan) واجه العين ظروفاً استثنائية بالفترة الأخيرة قبل وبعد حصوله على لقب دوري أبطال آسيا بنظامه السابق، إذ خرج من 5 مواسم دون أن يحقق أية بطولة، وخسر 7 نهائيات من أصل 9 شارك فيها، وهو ما أحزن جماهيره، التي اعتادت على ظهوره القوي وارتياده منصات التتويج في جميع المواسم.

وتعول جماهير الفريق البنفسجي على المدرب الجديد الصربي فلاديمير إيفيتش، للعودة بالفريق إلى منصات التتويج على المستوى الجماعي في الموسم الجديد، والذي يشارك خلاله العين في 4 بطولات، بما في ذلك المسابقات المحلية الثلاث، إلى جانب بطولة الأندية الخليجية، خصوصاً بعد التعاقدات الجديدة.

والتي أشاعت أجواء من التفاؤل وسط المجالس العيناوية. وبرغم الكبوة التي تعرض لها وتسببت في غيابه عن منصات التتويج المحلية على المستوى الجماعي خلال الفترة الأخيرة، فإن العين طوال تاريخه ظل يشكل حضوراً مستمراً على الواجهة، بحصوله على الألقاب الفردية إذ يعتبر أكثر نادٍ فاز لاعبوه بلقب هداف الدوري، إذ حصلوا عليه 13 مرة.

وكانت البداية بحصول لاعبه التونسي محي الدين هبيطة، الذي فاز باللقب في موسم 1997 - 1998 برصيد 20 هدفاً. وفاز لاعبه أحمد عبدالله (الغزال) بلقب الهداف مرتين على التوالي في موسم 1981 - 1982، برصيد 12 هدفاً وموسم 1983 - 1984 برصيد 20 هدفاً.

وتوّج لاعبه سيف سلطان باللقب في موسم 1992 - 1993 برصيد 21 هدفاً، كما توّج الأرجنتيني خوسيه ساند بلقب الهداف موسم 2009 - 2010 برصيد 24 هدفاً.

واحتكر مهاجمه الأسبق الغاني أسامواه جيان لقب الهداف ثلاثة مواسم على التوالي، من موسم 2011 - 2012 برصيد 22 هدفاً، وموسم 2012 - 2013 برصيد 31 هدفاً، وموسم 2013 - 2014 برصيد 29 هدفاً.

وفي موسم 2017 - 2018 توج مهاجمه السويدي ماركوس بيرغ بلقب الهداف برصيد 25 هدفاً، واعتلى مهاجمه التوغولي لابا كودجو صدارة الهدافين في موسم 2019 - 2020 برصيد 19 هدفاً، غير أن المسابقة تم إلغاؤها بسبب جائحة كورونا، وكان ذلك هو الموسم الأول للمهاجم لابا بشعار العين.

وتابع لابا احتكاره للقب الهداف في موسم 2021 - 2022 برصيد 26 هدفاً، وفي موسم 2022 - 2023 برصيد 28 هدفاً، وموسم 2024 - 2025 برصيد 20 هدفاً. وعلى الصعيد الخارجي يظل العين أفضل فريق مثّل الكرة الإماراتية، ففي أول مشاركة له بدوري أبطال آسيا توّج باللقب 2003.

وعاد ليصل إلى النهائي ويحقق لقب الوصيف 2005 و2016، قبل أن يتوج باللقب للمرة الثانية بتاريخه في النسخة الأخيرة من المسابقة القارية الأبرز بنظامها السابق موسم 2023 - 2024، إلى جانب حصوله على لقب بطولة الأندية الخليجية 2001، في ثالث مشاركة له بالبطولة، كما حقق إنجازاً عالمياً غير مسبوق على مستوى الخليج، بحصوله على وصيف كأس العالم للأندية في أول مشاركة له عام 2018.