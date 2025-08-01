"دي بي ورلد" للغولف.. الختام نوفمبر المقبل في دبي

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت جولة دي بي ورلد للغولف عن إطلاق العد التنازلي الرسمي مع تبقي 100 يوم على استضافة الإمارات لنهائيات التصفيات الختامية للجولة، حيث تتواصل الاستعدادات المكثفة لإقامة بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، وبطولة جولة دي بي ورلد في دبي، وهما اثنتان من أكبر البطولات المرموقة على روزنامة الغولف العالمية.

وستعود بطولة أبوظبي إتش إس بي سي إلى ياس لينكس في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025، حيث ستحتفل بالذكرى العشرين على انطلاقتها، وهي البطولة التي رسخت مكانتها حدثاً عالمياً رائداً في المنطقة.

وتشكل هذه البطولة، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي وجولة دي بي ورلد، المحطة الأولى من التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد، ويتنافس فيها 70 من أفضل اللاعبين ضمن تصنيف ((السباق إلى دبي)) هذا الموسم.

وفي الأسبوع التالي، في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2025 سيستضيف ملعب ((ذ إيرث)) في عقارات جميرا للغولف مرة أخرى، بطولة جولة دي بي ورلد – الختامية لموسم ((السباق إلى دبي)).

حيث يتنافس أفضل 50 لاعباً ضمن تصنيف الجولة على المجد واللقب المرموق لبطل الموسم في ((السباق إلى دبي))، والذي فاز به روري ماكلروي للمرة السادسة في 2024.

وتمثل استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد، تأكيداً على مكانتها في الرياضة العالمية وتحديداً رياضة الغولف، حيث سيكون كلا الحدثين تتويجاً لموسم من المنافسة العالمية، ويعدان بأجواء لا تُنسى تجمع بين نخبة الرياضيين المحترفين، والترفيه، والمتعة العائلية، والضيافة.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: ((بطولة جولة دي بي ورلد أكثر من مجرد بطولة غولف، وهي واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية العالمية السنوية التي يتم تنظيمها في دبي..

ومع تبقي 100 يوم على الحدث، يتزايد الترقب من أجل أسبوع حافل بالمنافسات العالمية في عقارات جميرا للغولف تجمع أفضل 50 لاعباً عالمياً في تصنيف الجولة، وتفخر دبي باستضافة نهائي الموسم مرة أخرى، عندما يصل (السباق إلى دبي) إلى لحظة الختام المثيرة)).

كما أكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن استضافة بطولة أبوظبي اتش اس بي سي للعام العشرين على التوالي تمثل محطة مهمة في مسيرة النجاحات الرياضية التي تشهدها العاصمة.

مشيراً إلى أن البطولة باتت اليوم تشكل جزءاً أساسياً من التصفيات الختامية لجولة ((دي بي ورلد))، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة العالميين.

وقال العواني: ((إن استضافة البطولة في جزيرة ياس، لا تعزز مكانة أبوظبي مركزاً رياضياً عالمياً فقط، وإنما تدعم أيضاً رؤيتنا في تقديم تجارب رياضية لا تُنسى للمقيمين والزوار الدوليين على حد سواء)).