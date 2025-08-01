تواصل فعاليات مسارح الشمالي وأرتيمس والمصلبة في اليوم التاسع من جرش39

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تواصلت، مساء أمس الخميس، فعاليات مسرحي الشمالي و"أرتيمس" في مدينة جرش الأثرية ضمن مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الــ39 تحت شعار "هنا الأردن..ومجده مستمر" في يومه التاسع.



فعلى المسرح الشمالي وبحفله الأول، قدمت الفنانة القادمة من فلسطين نويل خرمان باقة من أغانيها استهلتها بأغنية "بين التراب" لتتبعها بأغنية "حيفا".



كما قدمت مجموعة من الأغاني ومنها "أنا قلبي دليلي" و"ممنولك" لتواصل مع أغاني تنهل من الموروث الفلسطيني ومنها "يا ظرف الطول" و"يا طير الطاير يا رايح على الديرة" و"لولح بالكوفية وعلي".



كما غنت وسط تفاعل الجمهور، من الموروث الأردني "ع العين موليتين" و"وين ع رام الله"، لتختتم حفلها الغنائي بأغنية "آن الأوان".



وفي الحفل الثاني من فعاليات "الشمالي" قدم الفنان الأردني الشاب "الأخرس" مجموعة من الأغاني بأسلوب حداثي استهلها بأغنية "من اليوم"، ليواصل بعدها بعدد من الأغاني ومنها "سكابا".



كما قدم أغنية "لساتك حبيبي" ليختم حفله بعدها بأغنية "آخر خريف".



أما مسرح "أرتيمس" الذي أتاح الفرصة لفرق الجامعات الأردنية الشبابية لتقديم إبداعاتها، أقيم حفلان موسيقيان قدمتهما تباعًا فرقتا كورال جامعة الزيتونة وكورال جامعة عمان الأهلية.



واستهلت الحفل الثاني فرقة كورال جامعة الزيتونة بباقة من الأغنيات الوطنية والطربية التي لاقت استحسان الجمهور، لتتبعها فرقة كورال جامعة عمان الأهلية بأداء غنائي متنوع.



أما مسرح "المصلبة" فشهد عروضًا فنية تراثية مميزة، حيث قدمت فرقة جمعية منتدى مأدبا لإحياء التراث والتي تأسست عام 2010، لوحات فلكلورية من الدبكات والهجيني والدحية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.



كما قدم الفنانون أردنيون يزن الشرع، ومحمد قوقزه، ونضال الحامد، وإبراهيم الرشدان، باقات من الأغاني الوطنية والتراثية، على المسرح ذاته.



وعلى صعيد متصل، تواصلت فعاليات شارع الأعمدة المتعددة ومنها فعاليات وألعاب الخفة للأطفال والعزف على آلة الربابة.